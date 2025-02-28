波特蘭謀殺案減少 針對露營者的暴力仍高發

（本報綜述）儘管波特蘭的謀殺案件數量與槍擊事件今年顯著下降，但對無家可歸者的致命暴力仍未能遏止，成為警方面對的一大挑戰。

最新的一起暴力事件發生於2月20日，37歲的傑瑞邁亞·麥肯錫被發現陳屍於一輛旅行拖車內。警方確認他死於槍擊，並將此案列為謀殺調查。這輛拖車長期停放在東南84大道與Insley街附近，他與女友已在此居住半年。

截至今年2月，波特蘭記錄在案的謀殺案僅3起，相比2024年同期的15起大幅減少，槍擊案亦下降27%。警方及社區領袖認為，這一趨勢歸功於「停火計畫」等針對高風險群體的社區介入行動，以及多個執法機構的合作。

波特蘭警察局強化社區安全小組的休伯特警官表示，停火計畫與社區巡邏隊的努力正在發揮作用。他強調：「每個部門都在發揮作用，我們目前做得相當不錯。」

然而，無家可歸者仍是波特蘭暴力犯罪的主要受害群體，麥肯錫之死再次印證了這一點。據一名目擊者「麥克」表示，當晚9點左右，他聽到槍聲，並看見一名男子從交叉口迅速跑開，隨後有兩人從麥肯錫的拖車內走出，未做任何回應便快速離開。當另一名友人進入拖車後，發現麥肯錫已無生命跡象，隨後急救人員趕到，但確認他當場死亡。

警方當晚封鎖了案發現場，徹夜調查，但目前尚未逮捕任何嫌犯。截至目前，今年發生的三起謀殺案中，僅有一起破案，顯示波特蘭在解決無家可歸者相關暴力問題上仍面臨巨大挑戰。