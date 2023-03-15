波特蘭被抨擊助長露宿街頭和吸毒行為

（本報綜述）俄勒岡州是全國有最多露宿者的城市之一，雖然推出了不少解決方案，但至今仍未見成效。

俄勒岡州是全國無家可歸率最高的州之一。根據住房和城市發展部的數據，去年整個俄勒岡州內估計有17,959人無家可歸，其中11,000人是露宿街頭的。

最近，有一名經常接觸街頭吸毒者的輔導員指出，有激進份子在波特蘭市隨便放置空的帳篷，卻沒人阻止，這就是助長無家者露宿街頭和吸毒。

達爾格倫是一位資深的毒癮輔導員，他在空閒的時候，就到波特蘭跟露宿者接觸，並經常在社交媒體上發放談話的影片，希望民眾了解所謂解決露宿者問題系統的失調情況。

達爾格倫說：“我們看到激進分子隨便在街上搭建帳篷，隨便讓人進入帳篷，而可悲的是，這些帳篷往往被用於吸毒和其它的負面行為。“。他指出，每天都有很多工作人員在努力，希望能早日結束這場人道主義危機，但激進分子的做法卻增加了工作的難度。

做了27年社會工作的達爾格倫指出，放置帳篷這做法在西岸城市，如舊金山和西雅圖等，是非常普遍的，被稱爲“西海岸現象”。激進分子藉此要指出，無家可歸、吸毒成癮等是資本主義社會所引發的問題。

達爾格倫再說：“當街上的帳篷被清走後，就有人在原地搭建帳篷，目的是要給人感到無家可歸者是趕不完的，這樣就證明了他們認為“資本主義是萬惡之源”的觀點。“

在他多年的社會服務生涯中，達爾格倫看到的是，政府所採取的政策，已從永久解決方案轉到目前的頭痛醫頭，腳痛醫腳的做法。在沒有永久解決方案的情況下，原來的無家可歸者繼續留在街頭，而新的無家可歸者不斷進來，令到這類人口一直在增長，問題亦變得越來越嚴重”，達爾格倫強調：幫助這場危機的方法是通過外展接觸，而不是金錢。

他說：“真正的外展接觸，是與無家可歸者有真正的聯繫，花時間與他們在一起，賦予他們有掌控自己生活的能力，從而能夠自給自足；而不是給他們乾淨的針頭和芬太尼、箔紙和吸管讓他們繼續吸毒。

由於芬太尼幾乎是隨手可得，達爾格倫認為這增加了波特蘭露宿者的吸食過量毒品死亡和感到絕望等個案，同時也助長了本市猖獗的盜竊犯罪。一些非營利組織則向露宿者分發乾淨的注射器、管道和針對服食過量毒品的解藥(Narcan)——他們稱之為減低傷害的服務。

一名今年開始才露宿街頭的安東尼指出，未見到有任何永久解決方案提供給露宿者，他見到的就只有：讓我給你一條很薄的毯子，又或讓我給你一個帳篷吧！

達爾格倫說，有80%的露宿者是有毒癮的。安東尼表示，隨著俄勒岡州將毒品合法化，露天吸毒已成為常態，旁觀者已變得“麻木”。“他們會在警察面前吸毒，而警察什麼都不做，”安東尼補充道。

達爾格倫指出波特蘭目前對成癮和無家可歸問題的處理方式都是“無補於事”。

達爾格倫繼續指出，政府沒有提供任何的解決方案，只是向頭腦不清醒的人提供一些讓他們繼續淪落下去的方案，他直至這是太瘋狂了，太不人道了！

波特蘭市惠勒市長在最近的一段視頻中提到，數百個未經批准的露宿者營地分佈在146哩的範圍內，政府不可能僱用足夠的外展人員來將他們與服務聯繫起來。

這就是市長推動建立六個大型露宿者營地的部分原因，儘管一些居民強烈反對，更將營地比作“集中營”。

市長惠勒預計第一個營地將於夏季開放，最多可容納150人。“波特蘭街頭的情況毫無人道可言，”惠勒說。“我們的共同目標是要清除所有未經批准、無庇護的露營。”

達爾格倫支持該市的大型露宿者營地計劃，稱這是一個“好的開始”。

但達爾格倫指出，在他遇到的很多露宿者中，他們對任何類型的住房都不感興趣，原因有很多，可能是創傷，可能是成癮，也可能是家人在附近的地方，或是感到要過渡到住屋非常困難等，他們都寧願選擇露宿街頭。

達爾格倫說，他看到“街上每個人都有如此多的潛力”，希望繼續幫助他們為自己打造未來。

“如何讓他們自給自足？如何讓他們茁壯成長？這才應該是幫助無家可歸者的首要目標，”達爾格倫說。