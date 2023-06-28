波特蘭蘇州姐妹市協會慶周年 辦中國崑曲演出與展覽 蘭蘇園內上演浪漫愛情故事－《牡丹亭》

（本報訊）由波特蘭蘇州姐妹市協會和蘭蘇園攜手舉辦的中國崑曲文化演出與展覽開幕慶典，以慶祝波特蘭蘇州姐妹市建立35周年。活動將於2023年7月8日晚上6點30分至8點30分舉行。

主辦單位邀來了蘇州的知名國家二級崑曲演員劉煜和其他訪問演員，在蘭蘇園內上演明代劇作家湯顯祖崑曲名作《牡丹亭》。演員們精彩的演出，配以優雅的中國園林實景，勢必將這愛情故事變得格外的浪漫。

此外，當晚還有崑曲服裝和攝影展覽以及引人入勝的崑曲戲曲髮型和化妝示範，讓觀眾更深入了解中國崑曲的世界。

蘭蘇園誠邀各界欣賞“中國戲曲之母”的優雅體驗。門票已在蘭蘇園的網站上開始發售。門票分：普通票40元；會員票25元；兒童（3-11歲）15元；嬰兒免費。俄勒岡州和華盛頓州的EBT持卡人可享受特別折扣：20元/成人（每位持卡人最多限購4張），此類門票需持卡人親臨。

蘭蘇園為回饋華人社區，在線上購票時使用折扣碼OPERA便可享有成人門票五折優惠。由於只有少量門票公開發售，有興趣的人士應從速預購。

有關更多信息和預訂門票，請見lansugarden.org/kunqu。