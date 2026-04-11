波特蘭花粉濃度爆表 專家提醒小心花粉過敏

（本報綜述）如果你最近在波特蘭頻繁打噴嚏、流鼻水，甚至出現眼睛發癢、喉嚨不適等症狀，很可能不是感冒，而是季節性過敏正在發作。氣象服務機構AccuWeather指出，本周波特蘭空氣中的樹花粉濃度已達「極高」等級，並預計至少持續到周五，對過敏族群影響明顯。

專家表示，近期異常溫暖的天氣，是花粉大量釋放的重要原因。來自國家氣象服務局波特蘭分部的氣象學家李·皮卡德指出，過去幾天高壓系統籠罩，帶來罕見的春季高溫。波特蘭國際機場在周日與周一連續創下當日最高溫紀錄，氣溫達華氏79度（約攝氏26度）。他解釋，這樣溫暖乾燥的天氣會促進植物快速生長與開花，進而釋放更多細小、易飄散的花粉。

此外，當空氣流動較弱時，花粉不易被吹散，反而更容易在城市中累積，導致濃度持續偏高，讓過敏症狀更加明顯。

針對如何應對花粉過敏，俄勒岡大學健康服務提出多項實用建議。首先，過敏嚴重者應盡量減少戶外活動，特別是在早晨與午後花粉濃度較高的時段；若需要外出，可考慮配戴口罩或太陽眼鏡，以減少花粉進入口鼻與眼睛。

回到室內後，專家建議應立即更換衣物，並在睡前洗澡，以清除附著在頭髮與皮膚上的花粉。同時，保持室內門窗關閉，並使用空氣清淨機或高效過濾系統，有助於降低室內花粉濃度。

醫療方面，專家也提醒，若症狀影響日常生活，可考慮使用非處方抗過敏藥物（如抗組織胺），或諮詢醫生選擇適合的鼻噴劑與治療方式。對於長期過敏者，提早在花粉季來臨前開始用藥，往往能取得更好的控制效果。

隨著春季持續推進，未來幾周花粉濃度仍可能維持高位。專家提醒，波特蘭地區植被豐富，每年春季都是過敏高發期，民眾應提前做好防護措施，以減少不適對生活與工作的影響。