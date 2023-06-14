波特蘭舉辦年度玫瑰節花車大巡游 八十二支隊伍精彩表演引萬眾歡騰

（本報記者俄廣才攝影報導）波特蘭2023玫瑰節花車大巡遊於6月10日隆重舉行。

由八十二個團體組成的巡遊隊伍於上午10時許從Memorrial體育館出發，一路浩浩蕩蕩經百老彙大街至馬丁路德金路，然後經勞埃德大道到達勞埃德中心廣場，精彩表演引發沿途數萬民眾不斷鼓掌歡呼。

美國玫瑰鉚工協會（America Rosie the Riveter Association）年度大會首次與波特蘭玫瑰節同期舉行。為紀念這些來自全國各地的、在第二次世界大戰時期做出重要貢獻的傳奇女性們，主辦單位邀請她們乘坐由波音公司贊助的花車參加巡游，成為本屆玫瑰花車巡遊中具有歷史意義的一大靚點。

阿拉斯加航空公司、FredMeyer、波特蘭玫瑰使團等數十輛巡遊花車展示了各自的特色與主題，其車上的花卉圖案和造型均由色彩繽紛的鮮花組成，在巡遊隊伍中格外引人注目。

華裔社區，以及越南、烏克蘭、墨西哥裔等多個少數族裔社區的巡遊隊伍的隊員們身著鮮豔的民族服飾，一路載歌載舞；Carl’s Jr樂隊、海軍樂隊，高雄樹德家商以及多所高中樂隊的演奏氣勢恢宏，隊伍所經之處，沿街民眾的掌聲與喝彩聲此起彼伏。

由西北華人聯合會（Northwest Chinese Alliance）組建的華裔社區2023玫瑰節巡遊隊，通過具有中國特色的荷花舞表演，藝術地將傳統文化呈現在本年度的玫瑰大巡遊中，贏得了沿途觀眾們熱烈歡迎。

西北華人聯合會聯合主席柴晉如、李驍堅在接受采訪時介紹說，從2011年開始，聯合會每年都會組織華人舞蹈隊進行數個月的排練，為玫瑰節獻上包括舞蹈、音樂、武術等不同形式的表演節目。

他們表示，這不僅能夠增加當地民眾對中華文化的了解，也為華人社區提供了一個展示自身文化與風采的平台，以增進不同區域、不同背景、不同族裔之間的溝通與友誼。

這是除受疫情影響之外，西北華人聯合會連續十三年組織巡遊隊參加玫瑰節花車大巡遊活動。

據了解，阿拉斯加航空公司巡遊花車獲得了本年度玫瑰節「總統獎」；皇家玫瑰基金會巡遊花車獲得「州長獎」；波特蘭高雄姊妹城市協會花車獲得「主題獎」；高雄樹德家商高樂隊獲得最佳樂隊「金獎」。

2023玫瑰女王加冕儀式於早些時候的6月9日舉行，Tigard高中畢業生Deja Fitzwater被加冕為波特蘭第109屆玫瑰節女王。

波特蘭玫瑰花車巡游始於1907年，百多年來的玫瑰節慶祝活動，展示了波特蘭市悠久歷史的文化傳承和亮麗的現代都市風彩。