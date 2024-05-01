波特蘭老撾移民中13億「強力球」彩票 罹癌8年上週還在做化療

(綜合報道)「強力球」彩票本月早些時候開出了價值13億美元的頭獎，這是強力球歷史上第四高的獎項。幸運的得主是來自波特蘭的老撾的移民程·塞潘（Cheng Saephan）。他已在美國居住了30多年，是一位患有癌症的機械師，這一消息在4月29日週一被州彩票官員證實。

程·塞潘先生今年46歲，他表示這份獎金是他與妻子以及一位外州朋友合資購買的，他們將與朋友平分這筆獎金。而這位朋友正是55歲的赵女士（Laiza Chao），住在威斯康星州密尔沃基。

赵女士與程先生一起購買彩票後，曾開玩笑地告訴他們兩人說：「我們現在是億萬富豪了。」這句玩笑隔天便成了現實。

程先生感激彩票給予他的幸運和改變一生的機會。他在接受媒體訪問時說，這個獎金將使他有能力照顧家人，改善健康狀況，並且尋找更好的醫生。「2016年我被診斷出癌症時，我告訴自己我不能輕易放棄。我想為家人做更多事情。現在我的生活將獲得改善。」

程先生透露，他打算用這筆獎金在俄勒岡州為家人買一套房子，並計劃繼續購買彩票。他說：「我可能會再次幸運，繼續嘗試。」

此張幸運彩票於4月7日售出於波特蘭的一家便利店，結束了連續三個月無人中獎的局面。若得主選擇一次性領取獎金，將支付聯邦和俄勒岡州的稅金，但程先生和赵女士最終將可獲得4.22億美元。俄勒岡州彩票局表示，這13億美元的獎金排在劲球歷史排行榜的第四位，全美彩票獎金排行榜的第八位。

美國歷史上最大的彩票獎項出現在2022年的加利福尼亞州，高達20.4億美元。

根據俄勒岡州法律，除少數例外情況外，彩票得主不能匿名。得獎者有一年時間領獎。

程先生的故事引發了網友的熱烈討論，網友特別讚賞他信守承諾並與友人分享獎金的行為，許多人都為他及其家人的好運和未來感到高興，並紛紛祝福他早日康復。