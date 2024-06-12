波特蘭總計接受605名無父母陪伴的移民兒童

(本報綜述)根據美國人口健康與服務部的數據，自2015年至2023年間，波特蘭總計接受了605名無父母陪伴的移民兒童。這些兒童大部分來自中美洲地區，其中68%來自危地馬拉，16%來自洪都拉斯，7%來自薩爾瓦多。

與此同時，西雅圖接收了至少有1,299名無父母陪伴的移民兒童抵達。根據相關數據，這些兒童中有40%來自危地馬拉，35%來自洪都拉斯，約18%來自薩爾瓦多。

在全國范圍內，2015年至2023年間，超過55萬名無父母陪伴的移民兒童抵達美國各城市。儘管其中大多數最終落腳地點距離南部邊境更近，如休斯頓（約32,000人）、洛杉磯（約12,700人）和達拉斯（約8,500人），但西雅圖和波特蘭也成為了重要的接收城市之一。

這些數字凸顯了無父母陪伴單獨抵美的移民兒童的特殊情況。他們未經父母陪伴而來到美國，是特別脆弱的群體。面對這些兒童的到來，聯邦、州和市級領導人一直在爭論如何提供適當的庇護和支援。

儘管一些州正試圖打擊非法移民，但華盛頓州和俄勒岡州都是庇護州。華盛頓州設有專門項目協助沒有父母或監護人陪伴下抵達美國的移民兒童，包括將他們安置在經過特別培訓的當地寄養家庭中。而在俄勒岡州，這些未成年人則可能會被分配一名工作人員，並聯繫寄養家庭。