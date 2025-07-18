波特蘭移民法院外被捕的庇護者現在怎麼樣了？

（本報綜述）自川普總統上台以來，在俄勒岡、尤其是在大波特蘭地區被捕的移民人數不斷激增，甚至出現了ICE移民執法部門在波特蘭移民法院及周邊「設局」抓捕庇護申請人，引起法律界和社區強烈關注。一段時間過去了，很多人都在問：這些人後來的命運究竟如何？仍在移民監獄還是已經遣返了呢？

根據本報的統計，截至6月，ICE移民執法人員在波特蘭等地突襲逮捕了至少11名庇護者，當中的多數正在正常辦理庇護程序的人。

最受矚目的案件是一名24歲來自墨西哥的跨性別女子O-J-M。她去年因遭遇性別暴力而逃亡美國，依法提出庇護申請，並依規定按時到法院出席聽證。今年6月，O-J-M到移民法院應訊時，政府向她指派的律師，臨時要求撤銷她的案件，還向她保證「不會被遣返」。在這種誤導下，她同意終結程序，結果剛走出法庭，就立刻被四名移民官當場逮捕！

根據聯邦法官艾咪‧巴吉奧（Amy Baggio）近日的裁定，O-J-M被關押達43天，政府在此期間多次改變拘留理由，試圖補救程序瑕疵。法官嚴詞批評此舉「嚴重侵犯正當程序權」，指出「政府先抓人，再想辦法找理由，已經完全背離法律原則」。本週，法院下令立即釋放O-J-M，律師證實她已於週一晚間返回社區，現正接受法律和心理支持。

不只是她一人受到影響。根據法院文件，自6月以來，已有至少11名庇護者在波特蘭移民法院走廊、移民局辦公室、甚至在家門口或健身房外被移民局逮捕。其中一些人和她一樣，並未當場被告知明確罪名，拘留理由也屢次變動。

除她以外，波特蘭創新法律實驗室（Innovation Law Lab）代理的其他4名當事人，先前也已經陸續被釋放。換言之，在該組織協助的5起庇護申請人被ICE羈押的案件中，目前都已獲得釋放。至於其他6名同樣在法院或移民局附近被捕的移民，部分案件仍在審理當中，拘留狀態尚未全部公開。律師團隊表示，他們會持續協助當事人，確保後續程序符合合法程序與人權保障。

法律專家指出，這一系列事件顯示川普政府對移民執法的收緊政策已影響到許多原本遵循正規程序的庇護者。雖然移民局擁有執行遣返的權力，但執法過程同樣必須符合基本的程序正義與法律規範。

維權組織呼籲當局在移民執法時遵守法律底線，不得透過誤導、脅迫或程序錯誤剝奪人們應有的權利。隨著案件繼續推進，外界也將持續關注事件發展及執法部門的責任追究。