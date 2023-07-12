波特蘭禁露宿政策可能違法？ 首天上場即遇法律挑戰

（綜合報導)被視為可解決本市露宿者問題的“禁白天露宿”政策，7月1日正式實施。由早八點至晚八點之間，禁止流浪者在公共地區露宿、搭帳篷。流浪者首兩次若違規會收到警告，第三次則會接到警察會開出的100元罰單，或是被拘留30天。

在法例實施的第一天，一家代表24名露宿者的律師事務所－俄勒岡法律中心，向市議會發出通告，稱新政策不僅違背本州法律，且侵犯聯邦法律。

法律中心的訴訟主任艾德·瓊森（Ed Johnson）怒斥，波特蘭市政府的禁露營政策是“最大的錯誤”之一，不僅難以解決問題，還將全市最大的危機引向深淵。

“市政府想快刀斬亂麻，”他說：“但我們必須使用正確且有效的方式。將這些無家可歸的人定罪，實在太不公平了。”

市長在5月底向群眾介紹此政策。盡管市長收到俄勒岡法律中心的訴訟通知，卻仍決定貫徹此政策。

政策在7月1號正式生效，但市長卻強調不會立即嚴格執行，而是會給流浪者們一個過渡期。為他們科普這項政策，幫助他們適應此政策。

許多市檢察官稱，這項政策是要符合州的“第3115議案”。該議案允許市政府規範市容。市政府有權利合理地決定何處可以露宿，何處不許。這是的合理的條例，他們已經很寬容，允許露宿者在夜間安營12小時了。

法律中心的律師反駁說，政策十分不合理，因為它限制了人身自由；要求露宿者們在白天搬著行李四處跑，但最終卻沒從根源上解決無家可歸的問題。

他們稱，這項法例違背美利堅憲法第八修正案。憲法的第八修正案寫道：“不得施加殘酷且不正常的懲罰。”在法律中心看來，僅僅因為露營而被拘留三十天，是殘酷且不正常的懲罰。

流浪者們該去哪？如果不為他們找到新住處，那隨意驅趕起豈非不人性化？對此，市長惠勒給出了答案。他說，波特蘭市內已設置了一處專門為流浪者建立的場所，流浪者可以前往此處露營。矛盾的是，該場所需要等到7月底才會開始開放。