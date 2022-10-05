波特蘭的人均警察數目在全國大城市中排名第48 位

（本報綜述）波特蘭市警察人手不足，已嚴重影響到市的罪案情況，雖然市政府承諾會增聘人手，無奈警員辭職和退休的速度比招聘新人快得多，截至上週，波特蘭警察局的宣誓員工人數是自1989 年以來最低的。

在9 月22 日，警察局宣布有20名新警員宣誓就職，這數目是多年來出現的人手增加最多的一次。連同這20人，波特蘭一共擁有791 名警察，即每1,000 人中有1.2 名警察。WW 使用2020年的聯邦數據對數據進行了處理，以了解波特蘭現在與美國其他大城市相比的情況。

但拿這數目與美國最大的50個城市相比，波特蘭的人均警察人數接近墊底，排在48位，僅領先於聖何塞和貝克斯菲爾德（Bakersfield）。根據聯邦調查局（FBI）的數據，全國平均每1,000 人有2.4 名警官。前50 個最大城市的中位數為1.8人。

儘管如此，警察人手配置專家表示，不要過量解讀這個數字。 “雖然排在48位，但可能這數字已是足夠的，”在紐約市警察局工作了20多年的老麥凱布說，他現在是康涅狄格州聖心大學的教授。 他指出，在 2000年代初期，紐約警察部隊的規模急劇減少，同時犯罪率也在下降。他說：“不一定是你有多少，而是你怎樣用他們”。 不過，麥凱布說，波特蘭可能真的需要更多警員。

波特蘭警局正在嘗試新方法來調配警員的時間。目前局方已聘請了26名公共安全支援專家，他們是非武裝的警員PS3s，專門處理低優先級別的緊急求助個案。 中央警區最近就將一批PS3s警員接管中午輪班，並將原來的人員重新分配到一個新的巡邏隊

，專注於老城區在周末的夜總會俱樂部的活動。

局方還試圖加快招聘速度。 今年早些時候，已聘請了更多的背景調查員，並向他們提供5,000 美元的簽約獎金。

根據該局的年度報告，去年調查人員對675 名申請人進行調查，最終只聘用了27 人。報導指這4% 的錄取率低於哈佛的入學率。在2019年，波特蘭警察局副局長戴維斯曾指出，吸毒和不誠實是被拒絕的最常見原因。

那年早些時候，俄勒岡人報導稱，申請的周轉時間平均為340天，這導致該局失去了很多合格的申請人。已目前，警方告訴申請人，申請過程約六個月時間，他們表示等候時間大幅減少全賴加強了調查人員的人手。