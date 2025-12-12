波特蘭百年蒸汽火車開動！每週五六日發車 聖誕老人陪同！

（本報綜述）東南波特蘭冬季最具代表性的家庭活動「Holiday Express」正式登場。今年的復古蒸汽火車行程將一路運行至12月28日，由1912年打造的Polson#2蒸汽機車領航，帶領乘客沿著威拉米特河畔與Springwater Corridor展開約45分鐘的節慶旅程。

活動自11月28日至12月28日每週五、六、日行駛，由1912年打造、112歲高齡的Polson#2蒸汽火車領航，從俄勒岡鐵道文化中心（Oregon Rail Heritage Center）駛出，沿著Springwater Corridor進行約45分鐘的往返旅程，並於Sellwood Riverfront Park折返。火車上皆為暖氣開放的復古車廂，部分班次還會配置連在機車後方的開放式車廂，讓遊客近距離欣賞白色蒸汽與前方視野。火車每日提供多個時段，最早自上午10時發車，最晚班次可至晚間8時30分，方便家庭依行程自由搭乘。

火車一啟動，聖誕老人就會在車廂內高唱〈Santa Claus is Coming to Town〉，一路與孩子們互動、發送拐杖糖，精靈助手也緊隨左右。車廂裡的家庭紛紛加入合唱，節慶氛圍瞬間被點燃。

Holiday Express已邁入第20年，是鐵道文化中心最受歡迎的年度活動之一。每年有超過兩萬名遊客搭乘，成為許多家庭的冬季儀式感活動。

今年票價如下：成人（14歲以上）34美元；兒童（3至13歲）25美元；嬰幼兒（0至2歲）膝上免費；家庭票（2成人＋2兒童）105美元；長者（65歲以上）與軍人31美元（需出示證件）。車票往往提前售罄，建議民眾及早購買。

更多票務資訊與班次時刻，可至俄勒岡鐵道文化中心官網https://orhf.org/train-rides/holiday-express/查詢。