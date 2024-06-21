波特蘭男孩涉嫌強殺3人被起訴 犯案時年僅17歲！

(本報綜述)6月20日，波特蘭警察局（PPB）發布消息稱，涉嫌在2023年3月光天化日之下槍殺三人的男子被起訴。

2023年3月25日中午，17歲的埃斯肯德爾·塔姆拉（Eskender Tamra）、19歲的艾薩克·道迪（Isaac Daudi）和20歲的帕特里克·約翰遜（Patrick Johnson），駕車離開大學公園(University Park)，行駛到波特蘭北Foss大道和北Foss街交叉口附近時，突然遭到多名搶手開火，三人當場死亡。現場目擊者稱，有受害者試圖開車逃離，但被搶手追上後殺害。

根據學校官員的說法，19歲的道迪是羅斯福高中的高年級學生，而17歲的塔姆拉是富蘭克林高中的學生。兩人都被描述為「安靜、內斂和有禮貌」。

這起殺人案，發生在光天化日之下，在北Portsmouth社區乃至整個波特蘭地區都引起軒然大波。事發後，聯邦調查局宣布，懸賞高達25,000美元，徵求能導致嫌疑人被識別、逮捕和定罪的資訊。

自槍擊事件發生以來，波特蘭警察局的兇殺組偵探逐漸摸清了其中一名嫌疑人，18歲的奧馬爾·穆罕默德·奧斯曼（Omar Mohammed Osman）的訊息。

今年3月10日，麥魯瑪縣地方檢察官辦公室將該嫌疑人的案件提交給了大陪審團。在此之前，奧斯曼一直因與該槍殺案無關的指控被關押在馬里恩縣的麥克拉倫青年改造中心。

據波特蘭警察局稱，奧斯曼被指控多項罪名，包括六項一級謀殺罪、四項二級謀殺罪、七項非法使用武器罪、兩項非法持有槍支罪、七項魯莽危害他人罪和一項一級虐待動物罪。

波特蘭警察局表示，警方仍在努力尋找另兩名被認為參與槍擊的嫌疑犯。

「這起在居民區光天化日之下發生的謀殺案不僅因為三名年輕生命的失去而令人悲痛，還深深動搖了整個社區，」警察局長鮑勃·戴在一份聲明中表示。