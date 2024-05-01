波特蘭男子因用弓箭殺人肢解尸體被判終身監禁

(本報綜述)麥魯瑪縣地方檢察官辦公室於4月29日宣布，克里斯托弗·洛夫瑞恩（Christopher Lovrien）因涉嫌在1999年和2020年分別謀殺兩名受害者，被判終身監禁。

據悉，洛夫瑞恩首次涉嫌犯罪是在1999年。當時，他被控謀殺馬克·德里賓（Mark Dribin），並於今年1月認罪。他因一級過失殺人罪被判20年監禁。洛夫瑞恩的第二項指控涉及2020年謀殺肯尼斯·格里芬（Kenneth Griffin）。格里芬於2020年2月1日最後被看到，並於隨後被報失蹤。

調查發現，1999年失蹤的德里賓是聯合航空公司的夜班貨運員。他於7月1日被最後發現，並在7月18日被報失蹤。調查人員發現了德里賓的車輛，並在其家中和車內發現了未知嫌疑人的DNA。儘管德里賓的屍體從未被找到，但警方在2019年重新進行調查，並在2020年確認洛夫瑞恩為嫌疑犯。

格里芬的失蹤則發生在2020年2月1日。隨後的調查揭示了洛夫瑞恩涉嫌謀殺的線索。警方在洛夫瑞恩的住所內搜出了格里芬的肢解屍體，並在棚內發現了六支槍。

殺人犯德里賓告訴陪審團，他與被害人格里芬在喝酒後發生爭執，之後使用十字弓和斧頭對其進行致命襲擊，並將屍體藏匿於棚內。

據悉，他將在監獄中度過餘生，根據判決，他需在監獄服刑46年後才可能獲得假釋。