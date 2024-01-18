波特蘭獲聯邦補助 將增加城市電動車充電站

(本報綜述)市議會已於1月10日批准了與國家能源部的政府間協議，接受超過170萬美元的聯邦補助，並同意撥款75萬美元用於在波特蘭市增設電動車充電站。

該項目將由波特蘭交通局(PBOT)主導，旨在填補城市充電基礎設施的空白，使充電動車電站更廣泛地分佈在整個城市。波特蘭擁有的公共EV充電站主要集中在市中心，其他區域的低收入社區不夠便利。

電動車的普及受到諸多障礙，儘管俄勒岡州和聯邦政府都在透過稅收抵扣提供財務激勵，俄勒岡州環保署的清潔能源車輛折扣計劃卻因資金不足而暫停。另一個較大問題是，居住在公寓居民內的具名，在缺少便利充電設施的情況下，給電動車充電十分困難。

交通局指出，低收入和有色人種人群被推到波特蘭外圍，為實現氣候行動和種族正義目標，在這些區域增加電動車充電站至關重要。

該計劃將允許私人企業以及公用事業部門在城市設置公共充電站，以提供更廣泛的充電設施。該項目將由超過170萬美元的聯邦補助資助，包括資助工作人員時間、參與和推廣活動的項目成本，以及其他與項目相關的行政程序。為滿足補助金的當地配套要求，該市將提供約170萬美元的自有資金，而波特蘭電力公司（PGE）和PacifiCorps將支付50個EV充電器的安裝和維護費用。

交通局PBOT表示，他們正在最終確定合約和許可程序，並將在充電器安裝之前進行公示。