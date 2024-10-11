波特蘭獲得近800萬美元更換鉛管 保障居民用水安全

(2024-10-9 本報綜述)近日，美國住房與城市發展部宣布，將向32個州提供超過4.2億美元的資金，以清除住宅中的鉛危害，保護家庭、兒童及居民的健康。作為其中的受益城市，波特蘭將獲得774萬美元，用於更換鉛管，確保乾淨的飲用水供應。

這筆資金撥款是拜登-哈里斯政府新行動的一部分，旨在在未來十年內徹底更換全美範圍內的鉛管，確保所有美國人能夠獲得安全的飲用水。這一系列措施不僅是對公共衛生的重視，也顯示出政府在環境安全議題上的長期承諾。

鉛暴露會對成人產生嚴重的健康影響，包括高血壓、心血管疾病、以及腎臟損傷。對於幼兒和孕婦，鉛暴露可能導致永久性傷害。因此，及時清除鉛危害對於保障社區健康至關重要。

住房與城市發展部西北地區管理者安德魯•洛夫頓在聲明中表示：「透過消除鉛危害並賦予社區力量，我們不僅在保護兒童的健康，還為全國各地家庭創造了更健康、更光明的未來。

這次公佈的資金總額是美國健康家園與鉛危害控制部有史以來最大的資助金額。州和地方政府將能夠利用這些資金有效控制鉛危害，並進行公眾教育，提升居民對鉛危害的認知。

這項撥款標誌著波特蘭及其他受資助地區在改善飲用水安全、保護居民健康方面邁出了重要的一步。