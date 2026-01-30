波特蘭父母帶7歲女童求醫 路上遭ICE攔截拘捕

（本報綜述）聯邦移民執法人員日前在波特蘭一家醫院外，拘留了一個前來為孩子尋求緊急醫療協助的移民家庭，其中包括一名7歲女童。事件引發醫護團體與民選官員強烈關切，質疑移民執法行動已對公共安全與基本人道原則造成衝擊。

事件發生於1月16日清晨，地點為位於波特蘭東南區的Adventist Health醫院。40歲的尤亨德里·德赫蘇斯·克雷斯波與34歲的妻子達莉安妮·莉瑟特·岡薩雷斯·德克雷斯波，因7歲女兒黛安娜流鼻血不止，遂驅車前往醫院急診室求助。然而，一家三口尚未見到醫師，便在急診室停車場遭移民人員包圍並帶走。

家屬友人安娜·莉娜雷斯表示，當時有三輛未標示的車輛包圍了該家庭的汽車，移民人員隨後將父母與女童一併拘留。該起拘留行動距離兩週前邊境巡邏人員在附近醫療設施外開槍打傷一對委內瑞拉籍夫婦的地點，不到1,000英尺。

外界指出，這可能是俄勒岡州首次出現整個家庭在尋求醫療照護期間被移民當局拘留的案例。過去在歐巴馬政府時期，醫院、學校與教堂被視為移民執法的「敏感地點」，原則上不進行執法行動，但相關保護措施已於去年被川普政府撤銷。

俄勒岡州第三選區聯邦眾議員馬克辛·德克斯特表示，任何家庭都不應因為替孩子尋求醫療照護而生活在被拘留的恐懼中。俄勒岡護士協會也發聲明形容此舉「令人震驚、寒心且極不光彩」。

Adventist Health波特蘭院方則表示，對拘留行動毫不知情，事前未接獲任何執法單位聯繫，也未與任何機構協調。院方強調，醫院對所有社區居民開放，首要任務始終是病患照護，不論其身分或處境。

據了解，該家庭隨後被帶往華盛頓州塔科馬（Tacoma）的移民拘留設施，之後又被轉送至德州。移民拘留系統顯示，他們目前被關押在德州聖安東尼奧附近的迪利移民處理中心，亦稱南德州家庭拘留中心，是全美規模最大的家庭拘留設施。

報道指出，這對夫婦與女兒為委內瑞拉籍移民，已提出庇護申請，且在俄勒岡州與先前居住的猶他州均無任何犯罪紀錄。女童出生於厄瓜多。友人表示，兩個家庭於2024年經合法程序入境美國，並已取得2028年的移民法庭出庭日期。

莉娜雷斯最擔心的是女童的健康狀況。她轉述父親的說法指出，孩子在拘留期間曾出現發燒情形，但直到數日後才獲醫師查看。過去已有多起報告與訴訟指出，ICE拘留設施中的兒童可能無法及時獲得適當醫療。

目前，全美約有超過7萬人被移民當局拘留，其中至少6,000人屬於「家庭」。俄勒岡州多名州議員已表示將持續關注此案，並呼籲聯邦機構優先保障兒童健康與安全，確保正當法律程序與法律協助不被剝奪。