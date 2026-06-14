波特蘭烏鴉攻擊人！專家提醒不要盯著看

（本報綜述）波特蘭最近出現烏鴉攻擊人的情況，Legacy Emanuel医院一位员工在在員工停車區附近遭到烏鴉俯衝攻擊。專家表示，現在正是小烏鴉孵化、離巢學飛的季節，成年烏鴉為了保護幼鳥，會變得格外敏感，民眾最好不要盯著牠們看！

俄勒岡鳥類聯盟（Bird Alliance）专家表示，這段時間波特蘭許多小烏鴉已經孵化，有些幼鳥開始離開鳥巢，在地面上探索環境。對人類來說，地上的小烏鴉看起來可能像是受傷或落單；但對成年烏鴉來說，附近經過的人都可能被視為威脅。

該醫院發出提，如果烏鴉正在俯衝攻擊，應保護頭部，繼續向前走，不要停留或驚慌亂跑。由於烏鴉通常會從人身後發動攻擊，必要時可以面向烏鴉，但不要主動挑釁。

鳥類專家提醒，如果可以避開烏鴉活動區域，最好直接繞路；如果無法避開，就應該有目的地快速通過，不要在附近逗留。他特別提到，最好不要故意看著烏鴉，因為烏鴉非常聰明，過度注視可能反而引起牠們注意，甚至懷恨在心進行報復！

他說，民眾遇到這種情況時，不需要和烏鴉對抗，也不要試圖驅趕或騷擾牠們。最好的做法是保持低調，保護頭部，離開現場。等幼鳥在未來幾週學會飛行、跟隨親鳥離開後，這類攻擊行為通常就會減少。

俄勒岡鳥類聯盟也提醒，最近有不少民眾把小烏鴉送到救援單位，以為牠們需要幫助。但專家指出，很多幼鳥只是正在學飛，並不是被遺棄，親鳥通常就在附近照看。如果人們貿然把幼鳥帶走，反而可能讓牠們更難回到原本的環境。

專家提醒，波特蘭民眾近期若看到地上的小烏鴉，最好不要靠近，也不要伸手碰觸；若遇到成年烏鴉警戒或俯衝，請保護頭部、快速離開，千萬不要盯著牠看。