波特蘭法官：我忙於競選　沒空審案

（本報綜述）波特蘭一名法官近日直言，因忙於競選連任，無法參與審判工作，引發外界關注。麥魯瑪縣巡迴法院法官阿德里安·布朗上周臨時向同僚請求，希望其他法官接手其本月負責的家庭暴力相關輕罪審判。

據報導，布朗透過內部通訊表示，自己正面臨選舉挑戰，需投入大量時間競選，「在被選舉挑戰的同時還要審案幾乎是不可能的事」。她指出，競選活動不僅佔用白天時間，晚間與周末也不足以應付，因此計劃請假處理相關事務。

根據法院制度，除少年及家庭法庭外，法官需輪流負責為期四周的輕罪案件審理，包括提訊與違規案件等，排班通常提前安排。布朗此次並非因突發狀況或健康問題請假，而是直接以競選為由申請調整。

她的對手為39歲的公設辯護律師彼得·克萊姆。布朗表示，對方突然宣布參選，使她來不及提前規劃競選團隊與行程，只能臨時調整工作安排。

布朗強調，公職人員不得在上班時間從事競選活動，因此請假參選是出於合規與倫理考量。她表示，仍會繼續處理其他案件，如庭前會議與認罪協商。

其競選團隊則為其辯護，稱此舉符合規定，並指出她過去也曾協助替補其他法官工作，將此次情況比作教師請代課老師。

不過，這一說法仍引發質疑。布朗近年爭議不斷，包括與內森·瓦斯奎茲領導的檢方關係緊張，導致其無法審理重大重罪案件；此外，她還曾錯過選民手冊提交截止日期，後續以ADHD為由申請延長亦未獲批准。

法院方面表示，法官可依法使用帶薪假處理個人事務，包括競選活動，其年薪約為20.9萬美元。目前已有其他法官自願接手其審判排班，確保相關案件不受影響。

分析指出，此事件再次引發對美國法官選舉制度的討論：在需要投入大量時間競選的情況下，如何平衡司法職責與政治活動，成為一大挑戰。