波特蘭汽車失竊率自2022年下降63%

（本報綜述）根據波特蘭警方的最新數據，自2022年3月以來，汽車失竊案報告數量下降了63%。警方於週六晚間發布聲明指出，這一顯著的改善得益於數據驅動的執法策略和跨機構合作。

据Koin新聞報道，過去一年半，波特蘭地區執行了53次協同執法行動，追回474輛被盜汽車，逮捕了564名嫌疑人，繳獲84把非法槍支。第53次行動於上週五晚間展開，共進行了16次攔檢，追回10輛汽車，拘捕5人，執行7項逮捕令，並進行了兩次追逐行動，最終繳獲一把槍械。

行動主要集中在東波特蘭，參與單位包括波特蘭警察局（PPB）、格雷沙姆警察局、波特蘭港警局、穆特諾馬縣和克拉克馬斯縣警局、假釋及緩刑機構、美國司法部、穆特諾馬縣檢察官辦公室，以及名為「PDX Stolen Cars」的民間團體。他們協助找回了4輛無人駕駛的失竊車輛以及1輛有人駕駛的汽車。此外，行動還得到了飛機與無人機的空中支援。

警方表示：「犯罪趨勢受到多種因素影響，但以數據分析為基礎的執法努力、有限資源的高效利用以及跨機構合作，是波特蘭汽車失竊案減少的關鍵因素。失竊車輛經常被用於其他犯罪，例如搶劫和槍擊。攔截正在使用的失竊車輛，可以有效防止其他犯罪的發生。」

波特蘭警官邁克爾·特雷特指出，汽車小偷盜竊汽車的動機多種多樣。「有些偷車贼只是單純想從A地開到B地，有些則用於實施其他犯罪活動，如槍支暴力、搶劫和入室盜竊等。」

特雷特強調，警方的目標是當場抓住車內的小偷。「我們關注的是‘活躍的失竊車輛’，也就是說，當我們能在車內抓住嫌疑人時，就能將其繩之以法。」

此外，機場停車場常成為失竊案件的高發地點。特雷特提醒，若車輛在機場被盜，小偷可能從車內找到車主的家庭住址，進而趁車主外出期間入室行竊。

為避免成為目標，波特蘭警方建議車主採取以下防範措施：在方向盤上安裝防盜鎖，移除車內貴重物品，並安裝GPS追蹤設備（如AirTag），以便車輛失竊後能迅速定位。