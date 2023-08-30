波特蘭水務局：大火逼近水源，用水依然安全

(本報綜述)截止到8月28日，Camp Creek大火持續向胡德山（Mount Hood）國家森林公園內的Bull Run集水區蔓延，不斷逼近波特蘭的水源地。截至8月27日晚，過火面積約為1607英畝，且尚未得到控制。

目前，約有160名消防員、三架直升機和兩架水上飛機投入到了大火的撲滅工作中。負責火災應對的消防隊表示，預計火勢還將繼續擴大。“火勢主要向南和向西蔓延，”消防隊指出。“Bull Run河集水區是一個茂密的溫帶雨林，其中有大量倒下和枯死的樹木，以及堆積如山的森林落葉，形成了豐富的燃料，從而導致火災產生大量濃煙。”

Bull Run集水區是波特蘭水務局的重要水源。雖然火災尚未威脅到該水庫或其處理設施，但流域內員工可能會因為大火而不得不緊急疏散，因而會迫使水庫停運，最終導致波特蘭市用水只能完全依賴來自哥倫比亞河的備用地下水，但這對於處於用水高峰期的夏季是不足的。

官方對於水利設施的安全表示樂觀。截至8月28日，流域內溫度下降，火勢正在遠離設施。這場火災於8月25日星期五由閃電引發。到8月27日星期日，火場離Bull Run河水庫1號水庫大約1.3英里，距離水務局總處理設施2.4英里。

儘管火勢持續肆虐，波特蘭水務局強調，目前尚未出現與火災有關的水質問題。同時，水務局已在適當區域使用阻燃劑以支持撲滅火災的工作。然而，在流入布爾隆水庫的明確定義排除區域內將不使用阻燃劑，以保護水質。波特蘭水務局承諾將繼續嚴密監測可能對水質造成影響的情況，並將定期發布最新情況，以確保公眾及時了解。

欲了解有關大火的最新信息，請訪問波特蘭水務局官網：https://www.portland.gov/water。