波特蘭母親縱容幼女誤吞芬太尼 僅判緩刑

（本報綜述）華盛頓縣一名母親因2歲女兒誤吞芬太尼藥丸而險些喪命，雖被判二級攻擊罪成立，但法官最終僅判處五年緩刑監管，未將其送入監獄。檢方對此表示強烈不滿，並計劃提出上訴。

案件可追溯至2023年3月13日。檢方指出，梅根．伊莉莎白．米克（Megan Elizabeth Meek）與未婚夫布雷特．霍爾曼（Bret Hollmann）當天早晨在吸食霍爾曼購買的芬太尼藥丸時，2歲的女兒就在身旁。稍後，兩人帶著孩子外出，在途經一間商店時，米克將裝有多顆芬太尼藥丸及吸毒工具的包放在後座，恰好在女童可觸及的位置。結果，女童誤吞數顆藥丸。

當他們抵達目的地時，孩子已出現嚴重中毒反應。比氟頓警方趕到現場時，女童已經昏迷、呼吸停止，甚至測不到脈搏。警方緊急施打兩劑納洛酮，才勉強將其從死亡邊緣救回。隨後她被送往醫院，但由於體內藥量過高，再度出現過量反應，醫護人員不得不讓她持續輸注納洛酮點滴一整天才保住性命。

檢方披露，父親霍爾曼在女兒急救期間仍被發現偷偷吸食芬太尼，甚至在醫院內被逮到，最後遭強制驅離。他已承認三度攻擊罪與非法持有第二級管制藥物罪，並被判處四年有期徒刑。

至於母親米克，依據俄勒岡州第11號提案，她原本應面臨70個月的強制刑期，但法官席歐多．西姆斯決定改判五年緩刑監管。對此，華盛頓縣地方檢察官辦公室公開表達反對，發言人梅爾強調：「父母與看護若讓孩子暴露於芬太尼等致命毒品，必須承擔最嚴厲的法律責任。若不是比氟頓警員與圖阿拉汀谷消防救援隊（Tualatin）英勇的及時搶救，這名小孩早已不在人世。」檢方已表示將尋求上訴。

這起案件震驚地方社會，再次凸顯芬太尼的致命危險，以及毒品氾濫對家庭與兒童造成的巨大威脅。