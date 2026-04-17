波特蘭機場TSA安檢人員發起抗議 

（本報綜述）隨著美國聯邦政府部分停擺持續，波特蘭國際機場的運輸安全管理局（TSA）員工於4月13日發起抗議，呼籲國會儘快達成預算協議，結束僵局。

當天上午，隸屬美國政府雇員聯合會第1127分會的數名成員，站在機場出發區道路中央分隔帶，高舉「保護我們、尊重我們、支付我們薪資」等標語，試圖讓往來旅客關注政府停擺對基層員工的影響。

儘管總統上月已簽署行政命令，承諾為自2月14日停擺以來仍持續工作的TSA人員補發薪資，但工會表示，目前補發進度與未來薪資發放仍存在不確定性。部分員工雖已陸續收到補薪，但下一次發薪時間仍未明朗，且非「關鍵任務」相關的培訓也被迫暫停。

參與抗議的工會成員凱蒂·吉爾摩表示，外界往往只關心航班是否準時，卻忽略機場員工正面臨的實際困境。「大家都急著趕飛機，但其實很多人正受到影響。我們也是需要繳帳單的人。」

另一名工會代表格蘭特·肖特則指出，國會兩黨長期在預算問題上對立，使聯邦機構員工反覆成為政治角力的「籌碼」。他呼籲民主、共和兩黨儘速達成長期解決方案，而非短暫撥款後再度陷入僵局。

分析指出，政府停擺不僅影響聯邦員工收入與士氣，也逐漸波及航空運輸效率，使全美多地機場出現擁堵與混亂。對仰賴航空出行的民眾而言，這場政治僵局的影響正日益顯現。