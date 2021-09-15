波特蘭校區陣腳大亂 正考慮強制學生接種疫苗

（本報綜述）在本州新冠確診病例激增的環境下，學校開學已有兩星期多。家長、老師和學生們都異口同聲的表示，今個學期一開始就極不順利，到9月中，全州已有近300名學生因感染或接觸到新冠病毒而正在隔離中。

俄勒岡州最大的學區－波特蘭學區更是情況不妙，一開學就要面對校車司機嚴重缺乏人手，代課老師亦如是，當有老師需要隔離時很難找到老師來代課。

學區設計了一個新冠數據表，以幫助家長們追踪病例和接觸者的情況。

截至9 月14 日，波特蘭學區中，有55 名東北區的Roseway Heights 初中學生在學校接觸到病毒後被隔離。在西南區的Ida B. Wells-Barnett 高中，有7名學生和4 名教師因在校外接觸到病毒而被隔離。

在今個學期首個學區董事會上，出席的家長和學生非常踴躍，其中一名正在隔離中的教師兼家長亨德森向校董會說：“我兒子上學只有三天時間，就把新冠病毒帶了回家。”她直指學區所定出的3呎距離標準和其它的措施，全都不足夠，並敦促波特蘭學區加強對病毒密切接觸者的追踪和聯系工作。

學區表示從未經歷過這樣「亂」的開學：一邊還在招聘人手、另一邊又要跟上病例報告、檢測和追踪接觸者的步伐，終於校董會作出一關鍵性的決定，考慮強制性要求學生接種疫苗，並會盡快召開工作會議，討論是否要求所有符合條件的學生接種疫苗。在此之前，將向所有12 歲及以上學生的家長進行調查。

這建議得到了出席學生的支持。校董會的學生代表在會表示，學生也有責任確保學校安全，以及學生和教職員有健康。