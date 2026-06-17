波特蘭東南區華人男子寓所內遇害 

（本報綜述）波特蘭東南區鮑威爾赫斯特-吉爾伯特（Powellhurst-Gilbert）社區一處住宅6月16日週二發現一名男子死亡，警方兇殺案調查組已介入調查。本報獲得獨家消息，死者是一名40多歲華人男子，早年從中國來到波特蘭，在美國沒有親人。

波特蘭警方表示，6月16日下午4時36分，東區分局警員接報前往東南Pardee街11900號街區一處住宅（介於東南118街與120街之間，靠近122街 ），調查一宗疑似死亡事件。警員抵達後確認有人死亡，並認為現場存在可疑情況，隨即通知兇殺案調查組到場。

警方最初公布的通報將案件列為「可疑死亡」，並表示死因及死亡方式將由法醫確定。若正式列為兇殺案，將是波特蘭今年第13宗兇殺案件。警方目前尚未公開死者姓名、具體死因、案發經過、嫌犯資料，以及是否有人被捕。

本報從知情人士處了解到，死者為40多歲華人男子，早前從中國來到美國並居住在波特蘭。由於他在美國沒有任何親人，死亡後無家屬在本地出面處理遺體及相關手續。

砵崙海宴公所獲悉情況後，出於慈善目的，主動協助有關部門處理男子的後事，希望讓他在異鄉離世後仍能得到妥善安葬。公所目前正處理相關程序。

案發後，警方在現場展開調查，東南Pardee街東南118街至東南120街之間的交通一度受到影響。兇殺案調查人員在住宅內外蒐集證據，法醫也將透過檢驗進一步確認男子的死亡原因及遇害時間。

警方尚未說明死者是否居住在案發住宅，也未公布案件是否涉及槍擊、利器、搶劫或其他衝突。目前同樣不清楚嫌犯與死者是否相識。

警方呼籲，任何了解死者近期活動、曾在案發住宅附近看到可疑人物或車輛，或持有住宅監控及行車記錄器畫面的民眾，盡快提供線索。民眾可在網上提交信息，或致電503-823-0479聯絡警方，並提供案件編號26-174935。