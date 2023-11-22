波特蘭東南區再次發生連環縱火12起

波特蘭消防救援中心(PF&R)11月20日週一在Twitter上宣布，工作人員在大約24小時內對12起可疑火災做出了反應。官員指出，大多數火災是垃圾桶火災，但其中一場火災確實蔓延到了圾箱的火勢蔓延到附近的一家便利商店，在被撲滅之前將牆壁燒焦。幸運的是，目前沒有人員受傷的報告。

調查人員要求Laurelhurst社區的居民查看他們可能擁有的任何家庭安全攝像頭，並報告他們以前可能沒有報告過的任何可疑火災。

波特蘭消防隊員表示，他們正在調查從週六晚上到週日早上在Laurelhurst, Belmont和Hawthorne社區發生的一系列可疑火災。

波特蘭消防救援部門表示，現在確認多次起火事件之間的關聯還為時過早，但表示這12起火災似乎是相關的。

連續發生了十幾起火災，卻沒有找到縱火嫌疑人，一些鄰居因此感到擔憂。「這太可怕了，」住在火場附近的一位居民說，「我只是希望這種事不要持續發生。」

附近居民丹尼摩爾表示，他住在正在調查的12個潛在縱火地點之一的正對面，他表示聽到了火警警報，但沒有在意，「我只是以為這是一場虛驚，但顯然是發生了火災」。

兩個月前，波特蘭南部和東北部就發生了14起連環縱火。據稱縱火犯後來被發現死亡。

波特蘭消防局要求，居住在這些火災附近的居民積極舉報任何未報告的火災事件並檢查攝像頭以提供線索。