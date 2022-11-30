波特蘭暴力兇殺案數字不能接受但已有改進

（本報綜述 王星編譯）負責波特蘭暴力事件的官員表示，儘管2022年該市兇殺案數量「不可接受」，但此類案件逐年上升趨勢已得到了一定的控制。

據波特蘭警察局統計，今年以來發生在波市的凶殺案有92宗。該數字不包括涉及警員的槍擊死亡人數。與2021年同比增長速度有所放緩。

的確，今年沒有出現從2020年57起上升到2021年88起的爆漲。波特蘭社區安全主管邁爾斯說：「我們花費了前所未有的巨額資金，用於減少波特蘭的槍支暴力。今後將繼續為此提供資金。市長和市議會已通過在未來兩年內投入1000萬美元，用於街頭外展和社區組織以及基於社區的方式，來減少波特蘭的槍支暴力。」

但他同時指出，根據加州安全社區合作組織所作的分析，目前的數字是與2021年度的總數持平。如果繼續保持這個趨勢，到今年年底則還有可能突破這個數字。為此，「這個擔心是非常現實的。」「讓人們理解這一點非常重要。我們不是在慶祝今天的數字，它仍必須要下降，因為目前稍已下降的數字仍是不能接受的。」邁爾斯說。

他認為，他的團隊還有很長的路要走。在他位於市政廳的辦公室裡，有一張地圖顯示了波特蘭暴力事件多發的熱點地區。「當我們發現暴力集群時，我們會去那些地區或者社區調查，採取措施進行疏導，及時防止暴力案件的發生。」他說。