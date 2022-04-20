波特蘭是全美租房最差的城市 比一年前　本市租金增40%

（本報綜述）根據美國線上房地產經紀與代理網站Redfin一項最新的調查，去年美國的月租金中位數增長了17%。但波特蘭的租客卻沒有這麼幸運。Redfin的數據顯示本市居民平均支付的費用比2021 年3 月高出40%，這是全國最高的增幅。

根據Redfin的數據，波特蘭新租戶可租用公寓的租金中位數為2,472 美元。

波特蘭的月度增幅最高，僅次於德州的奧斯汀，其增幅為38%。奧斯汀租房者支付的中位數為2,349美元。紐約位居第三，租金在過去一年增長了37%。那裡的租房者支付的中位數為3,870 美元。

該報告對這些數字提出了警告。

Redfin的Tim Ellis寫道：“要注意的是，本報告中的價格反映了每個時期的新租賃和新按揭貸款的當前成本”。“換句話說，報告中的平均租金，並不是所有租房者支付的平均價，而是報告月份內可出租公寓的平均成本。”

Redfin報告還指出，全國購房者的每月按揭貸款支出中位數也增長了34%，達到1,910 美元。在波特蘭，按揭貸款支出自2021 年3 月以來飆升了31.8%，達到2,548 美元。也是Redfin 記錄中增幅最大的。

自Redfin 於2018 年2月開始追踪此類數字以來，這兩個全國數字都是最高的。

一位研究住房的Redfin經濟學家指出，他看不到目前的按揭貸款增長有盡頭。該公司將其歸因於按揭貸款利率的上升，過去三個月從不到3% 上升到4%。因此，許多潛在買家均被趕離場，進而推高了租屋的需求和租金。

Redfin首席經濟學家費爾韋瑟在一份新聞稿中表示，這些潛在買家有兩種選擇：“租房或搬到生活成本較低的地方。”“那些選擇租房的人，短期內可在目前房價高企的市場上省點錢，但長遠來說，他們要面對每年的租金持續上漲。”

費爾韋瑟亦指出，雖然現時才選擇到成本較低的地區買房所付出的比去年高，但長遠來看，他們可以從買下的房屋建立淨值，以及確保未來每月的住屋成本都相對穩定。