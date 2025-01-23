波特蘭是「殺人不償命」的城市？特朗普再度猛烈批評

(本報綜述)美國總統唐納德·特朗普在1月20日的就職演講中，再次提到波特蘭，指責該城市是「殺人毀城卻無人追責」的地方。他直言波特蘭和西雅圖是混亂的代表，暗示這些城市的管理失控和法律執行不足。特朗普在演講中表示：「看看波特蘭，他們殺人、毀城，卻沒人被追究責任。在西雅圖，他們佔據城市的一大部分，也沒有人採取行動。」這一言論迅速引發關注，再度將波特蘭推上輿論焦點。

這並非特朗普首次批評波特蘭。他在第一個總統任期內，曾多次提到2020年波特蘭的大規模抗議活動，並將其形容為「暴力行為的溫床」。特朗普質疑當時的執法力度，認為暴力破壞行為應該受到更嚴厲的懲罰。他在一次採訪中質問：「有多少人因為摧毀波特蘭或焚燒法院和警察局被起訴？」他還多次強調，國民警衛隊的介入是阻止城市進一步被毀的關鍵。

在2024年的總統辯論中，特朗普再次以波特蘭為例，指責前總統拜登的政策未能有效應對城市問題。他說：「看看波特蘭發生了什麼，他們摧毀了那座城市，到處都是火災。如果不是我調派國民警衛隊，整個城市都可能毀滅。」特朗普的言論將波特蘭與全國其他城市的治理問題聯繫起來，意在強調其政策的強硬立場。

特朗普的批評使波特蘭再次成為全國關注的焦點。多年來，這座城市因抗議活動和治安問題多次引發爭議。一方面，有人認為更強硬的執法政策能恢復秩序；另一方面，也有人擔憂這可能損害公民自由和基本權利。儘管特朗普誓言通過強硬政策改善城市安全，但如何實現這一目標仍充滿挑戰。目前，波特蘭市政府尚未對特朗普的最新言論作出正式回應。