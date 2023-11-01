波特蘭明年電費預計漲幅17.2%！

(本報綜述)通过波特蘭通用電力（PGE）供電的居民，明年將迎來電價的巨額上漲，預計從2024年1月開始，漲幅估計達17.2％！

這一價格上漲將對不同類型的客戶產生不同程度的影響。居民客戶的電價上漲將高於商業和工業客戶，主要原因是電力分配成本更高，尤其是將電力供應線路引入居民物業的成本相對較高。

以下為不同類型用戶的電費漲幅：

– 居民客戶電價上漲17.2%

– 商業客戶電價上漲15.9%

– 工業客戶電價上漲11.0%

據悉，這已經是波特蘭通用電力公司連續第二年提高電費價格。

電費上漲引發居民強烈反應。尤其是低收入社區，對這一提案表示擔憂，認為這樣的巨大額度的漲幅會對他們造成沉重打擊。青年服務非營利組織Self Enhancement Inc的能源計劃經理約翰·馬德倫納表示：「價格上漲對波特蘭的低收入社區將是災難性的。低收入家庭已經在勉強糊口，低收入家庭更有可能居住在年久失修的房屋中，這些房屋需要更多的能源來供暖和冷卻。這樣的價格上漲將不成比例地影響這些家庭。」

值得注意的是，17.2％的提高仍然是一個估計值，波特蘭通用電力公司將在12月份公佈最終的提高金額。

波特蘭通用電力公司表示，漲價的原因是對其系統的升級。公司正在投資提升電力設施對野火的抵抗力，包括安裝更多耐火電桿，擴大樹木修剪工作等等。同時，PGE還在保護其設施免受物理和網絡安全威脅的方面進行投資。

公用事業委員會首席行政法官諾蘭·莫瑟表示，該委員會並不干預公用事業公司的項目投資決策，但他強調該委員會的作用是確保價格上漲是由實際支出引起，而不是由於管理不善。

波特蘭通用電力公司也為中等收入水平15%或以下的用戶提供40-60%的折扣。如有意申請，可訪問：

https://portlandgeneral.com/income-qualified-bill-discount-form