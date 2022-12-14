波特蘭新聞聯手中華會館再辦新春大會 金兔歡躍迎新春　年三十上演　敬請留意 還有少量攤位　歡迎預訂

（本報訊）由波特蘭新聞和波特蘭文藝中心舉辦的新春慶祝大會，因新冠疫情，在過去兩年均轉在網上電視上播出。今年社區已重開，波特蘭新聞抉聯俄勒岡州中華會館，將每年波特蘭地區這一個盛大的新春慶祝會再一次重現在俄勒岡會議中心（Oregon Convention Center）的舞台。

明年的新春會『金兔歡躍迎新春』已定在2023年1月21日，星期六由上午11點到5點，在會議中心A展廳內舉行。

在過去幾個月，籌辦單位不斷為新春會重返舞台而努力，希望大會能再一次在波特蘭社區中，透過慶祝中國年來傳揚中華文化。社區不同的演出單位亦非常雀躍，正在密鑼緊鼓地排練，希望到時能為觀眾獻上一場好戲。

『金兔歡躍迎新春』除了有不同的文化演出外，今年特別邀請到俄勒岡州中國藝術家協會的多位藝術家到來，展示中國的手工藝文化，包括中國書法、寫揮春、速畫人像．．．．．等等。多個商戶亦在場設攤位，介紹業務，以及銷售一些特別的商品。

在這樣一個歡樂的場合，當然少不了美食，由本地餐飲業所提供的點心、串燒、小吃、波霸飲品等，都為你準備好。

目前，大會仍有少量攤位，有興趣趁此機會向社區推廣商品和業務的朋友，歡迎與波特蘭新聞聯絡，電話503-709-1728，503-888-6298。

更多有關『金兔歡躍迎新春』的資訊，請留意波特蘭新聞的報導。

『金兔歡躍迎新春』的贊助機構和商企如下：鑽石贊助：TriMet公司；金贊助：Health & Wellness保健整脊中心；銀贊助：華人服務中心、順發超市、Diginity；銅贊助：新洋食品公司、都會局Metro；翡翠贊助：聯合會計師事務所、美洲麵行、Travel Portland （波特蘭旅遊局）、WB Adams、JHC Companies、香港經濟貿易辦事處、駐西雅圖台北經濟文化辦事處。