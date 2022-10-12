波特蘭文藝中心繪畫班舉辦繪畫比賽 公佈獲獎結果

波特蘭文藝中心一直以來以教育為本,因材施教的宗旨,開辦不同的教育課程以滿足社區的需要,

繪畫班兩年前成立至今深受各家長歡迎,大多數學生都因為老師的循循善誘和耐心教導,逐漸對繪畫產生濃厚的興趣,加上知識及技巧的提升.畫作亦越見進步.事實上中幼齡兒童的腦袋就好像海綿一樣,接收及吸收能力都非常強,只要得到適當的啟發與教導,他們的潛能是無法估計的.

兩星期前繪畫班舉辦了繪畫比賽,其中的一個目的是評估每一位學生目前的水準,審視他們學習的進度,並且觸發起他們的奮鬥心去創作更佳的畫作,以此作為進步的台階.

比賽的畫題是中秋節,在美國長大的中國籍小朋友們可能對這個中國傳統節日感到陌生,所以今次畫題的目的也具備了中國文化的元素,讓小朋友吸收更多西方以外的知識.

比賽的評審準則包含以下各項技巧:貼合畫題,整體構圖,創作能力,色彩運用以及繪畫技巧.

比賽結果如下:

冠軍Eric Luo

亞軍Winne Chen

季軍Sunny Chen & Chase Luo

波特蘭文藝中心畫畫班課程如下:

兒童繪畫班(5歲起) : 上午11:00 及 中午12:00

素描班(8歲起) : 下午1:00

人像畫班(12歲起) : 下午2:00

歡迎查詢:馮老師Maggie Fung 971-396-8038

上課地點：PCC東南區校舍（Division 82街）