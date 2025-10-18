波特蘭數十套平價住房即將開售 低收入家庭優先

（本報綜述）波特蘭知名非營利住房機構REACH Community Development宣布啟動「玫瑰之城基金」（Rose City Fund LLC）合作計劃，將把轄下66棟出租住宅翻修後出售，轉型為平價自有住房，讓低收入家庭與首次購屋者有機會成為房主。

該批房屋包括單戶住宅、雙拼屋、三拼屋與小型公寓，主要位於波特蘭東南區的Buckman社區。根據計劃，現有房客將享有優先購買權，其次為首次購屋者及以低收入家庭為服務對象的非營利機構。REACH同時提供購屋輔導、頭期款與結案費補助，以及房屋維修資源，協助家庭順利過渡至自有住房。整個計劃已於十月初正式啟動，預計未來兩年分階段出售。

波特蘭住房局局長指出，該計劃不僅能協助低收入家庭購屋，REACH也將利用售屋收益維修並保留數百戶低租金住宅，「這種創新模式同時達到『促進購屋』與『維護可負擔住房』兩大目標」。

根據REACH規劃，至少半數房屋將出售給首次購屋者，另有15%優先提供給現有REACH房客。

REACH強調，所有出售的房屋都會翻修至可貸款標準，確保安全、耐用，並符合一般或聯邦住房署（FHA）貸款條件。對無法購屋的現住戶，REACH也將提供搬遷補助與重新安置服務，確保家庭不會因此流離失所。

REACH邀請有興趣的居民透過官網註冊或來信 *protected email* 了解詳情。REACH總部位於波特蘭南Moody大道4150號，電話503-231-0682。

這項「玫瑰之城計劃」被視為波特蘭平價住房的新模式——以市場機制為基礎，結合公共資金與社區支持，讓租屋家庭也能在高房價城市中實現「安居樂業」的夢想。