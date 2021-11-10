波特蘭教師面對壓力難以招架

（本報綜述）根據一份最新的調查顯示，在受訪的2,861 名教師中，有1,000 多名教師正在考慮請假或辭職。

開學不到三個月，波特蘭的老師們每日承受著無比尋常工作的壓力。波特蘭教師協會主席蒂爾(Elizabeth Thiel)說：“教育工作者表示，他們正處於崩潰的邊緣。老師們已傾盡全力，但仍未能完成每日繁重的工作，這不單影響了他們自己的健康，也影響了他們的家庭，這是不可能持續的。”

一項針對2,800 多名波特蘭公立學校(PPS) 教育工作者的調查發現，其中超過80%的人表示他們的工作量太大，無法於每個正常工作日內完成工作。70%的教師表示他們的壓力水平極高或很嚴重，28%的教師表示他們的壓力很大，以至影響了他們的健康。調查又發現，超過1,000名波特蘭教師正在考慮休假或辭職，另有400人正在考慮提前退休。

蒂爾認為，“即使只有部分的教育工作者選擇離開這行業，也會對我們的學校產生巨大影響，沒有教育工作者，我們就無法進行教學，現在，我們迫切要做的是先縮短教師的待辦事項清單。或者，我們可以減少會議？推遲學校計劃中的新項目、新措施或新課程，直至我們有能力時才考慮？”

新冠疫情下影響了各個學區，教職員的短缺對學校產生了重大影響，還要面對今年額外的學生需求。

波特蘭教師協會正在尋找支援學校的方法，包括吸引新的工作人員加入學區、全天在學校擔任額外助教以及代課教師的工作。另外，與學校的教育工作者進行定期對話，直接了解他們在學校的經歷，並繼續與教師工會領導層進行日常對話，制定以學生為中心的措施，以支援他們更好的學習。

不單止教師，在學校的其他人手也出現短缺，包括負責基本清潔工作的管理員，現職的管理員還需加班來完成因人手不足的額外工作。波特蘭公眾學校人力資源主管表示，他們目前正在考慮緊急招聘超過200名臨時員工，以應付在午餐時間、病毒檢測期間及接送日期間提供幫助，並考慮提供招聘激勵措施，包括推薦獎金等。