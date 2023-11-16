波特蘭教師罷工進入第三周 雙方均有所妥協

（本報綜述）波特蘭公立學校的教師罷工已經進入第三周，雙方在周三恢復談判，都表現出謹慎的樂觀態度，因為教師表明他們願意修改他們要求設定班級人數上限的要求。

新提案中有關班級人數上限的具體表述尚未公布。但工會領導人聲稱，修改後，因控制班級人數而導致的預算增加僅為660萬美元，比學區之前要求下降了9400萬美元。

學區消息人士透露，他們需要更多時間來評估是否同意工會對節省預算的看法。

儘管雙方在教師的教學計劃時間和收入調整方面已經越來越接近，但在班級人數上限方面出現了明顯的分歧。

在昨晚發給成員的一封電子郵件和附帶的備忘錄中，工會談判代表表示，他們已經修改了有關班級人數上限的提案，提議在每所學校設立一個委員會，由一名工會代表、受影響的班級教師、校長、一位助理主任或其代表、兩位家長(由校長和該學校的工會代表指定)組成。

學校班級人數委員會將被要求決定是否可以將新學生添加到原定要超過某個閾值的班級中。

在給成員的信件中，工會談判代表表示，這將大幅降低他們提案中有關班級人數的部分成本，僅為660萬美元。這足以支付約30至40名新教師的成本。

工會談判代表尚未公布他們先前班級人數提案的具體數字，但學區已將其定為在2024-2025學年開始的兩年內投入1億美元，並表示這將需要學區聘請352名新教師。

該提案將在幼兒園限制班級人數為26人，一年級為28人，3-5年級和K-8學校的六年級為29人。每名初中教師的學生數量上限為165名，每名高中教育工作者的學生數量上限為175名。

多年來，俄勒岡州教育協會一直試圖說服立法者同意將班級人數上限作為強制談判的必要議題，但遭到了代表學校董事會和校長的倡導團體的反對。

學區談判代表和學校董事會一直表示，他們反對硬性的班級人數上限，既因為財政影響，也因為他們希望保留在高需求、高貧困率學校保持最小班級規模的靈活性。

一些研究表明，小班級對有色人種或貧困學生特別有益。但大多數研究表明，學校應投資於其他優先事項，包括提高教師薪酬、提高教師素質和為困難學生提供深入的學術干預，而不是將班級規模減少幾名學生。

工會周二晚上提出的最新方案還放棄了對中學教師教學規劃時間的要求。工會還推遲了對所謂的社區學校（community schools）的決策。社區學校是由學區和工會共同控制的學校，旨在為有需要的家庭提供食物和其他援助。推遲決策可能表示工會暫時不打算在這個方面做出具體的協議，可能需要進一步的討論和協商。