波特蘭教師工會發起罷工

(本報綜述)波特蘭公立學校（PPS）的數千名教師在未能在週二晚期與學區達成合同協議，發起罷工。

從11月1日起，有超過4500名加入了工會的教師開始罷工，81所波特蘭地區的學校無限期關閉，超過49,000名學生停课，引發全區性的兒童看護困難問題。

波特蘭公立學校與教師的談判已經持續了一年多，雙方難以就時間安排、特殊教育學生的更多專家支援、班級大小和薪酬達成協議。

學區官員表示，如果要滿足教師對較小班級和額外帶薪時間的要求，將需要額外拿出超過2億美元，這可能導致在未來三年內的大規模裁員。

塔納·科特克州長最近發表意見，表示學區應該提供更多資金，但如果要強迫PPS「在兩年末將製造巨大財政缺口」同樣是「不負責任的」。

「不幸的是，在經過12多個月的談判後，學區領導不願意進行必要的投資，以確保每位波特蘭學生都擁有他們所需的資源，」 教師工會談判成員表示。

與此同時，Duniway中學五年級教師羅倫·查斯透露，學區在10月31日週二下午5點鎖定了教師的工作郵件帳戶。他表示，自己不想罷工，但感覺是學區把教師們推到了對立面。

「我們不是不願意接受他們的提議，我們沒有能力接受，」學區談判委員會成員兼該學區研究主管雷納德·亞當斯表示。

在罷工期間，學生不需要交作業，也不會被記為缺席。除高中校隊運動外，所有課外活動也已經被取消。特定的食品銀行合作夥伴和學校將為所有1到18歲的兒童提供免費早餐和午餐。

據報導，工會和學區不會在週五前會面。