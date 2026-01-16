波特蘭擬立法禁執法人員蒙面執法

（本報綜述）波特蘭市議會正研議一項新規定，擬禁止市、州及聯邦層級的執法人員在執勤時遮住臉部，並要求清楚配戴識別證與徽章。這項提案背景，是近年全美各地、包括波特蘭在內，對聯邦移民執法局人員執勤時蒙面、不易辨識身分的批評聲浪不斷。

提出法案的市議員薩米爾・卡納爾表示，讓執法人員「看得見、認得出來」，有助於提升透明度，也能重建社區對執法單位的信任。他強調，未來如果有人自稱是執法人員，警方可透過是否露出臉部、是否能與證件照片對得上，來進一步確認其身分。

不過，法律界對此提出質疑。威拉米特大學法學教授勞拉・阿普爾曼指出，聯邦法律與俄勒岡州法律本來就已有相關規定，要求執法人員在被詢問時表明身分，「市府再通過一條類似的法令，反而顯得有些多此一舉，問題在於是否真正去執行既有法律。」

波特蘭警察局也對提案提出實務層面的憂慮，指出若要更換制服、名牌與相關配備，成本約需56萬美元，且可能耗時近兩年才能完成，同時還會增加第一線警員與主管的文書負擔，影響應變速度。

波特蘭警察協會主席亞倫・施莫茨直言，即使市議會通過相關規定，地方警察也無權要求聯邦執法人員配合，「市府不能要求我們違反聯邦法律，聯邦執法人員的行動規範，最終還是由聯邦政府決定。」

另一方面，反對移民執法的民間團體則認為，這項措施象徵意義大於實質效果。長期參與反對ICE行動的組織者霍莉・布朗表示，市府至少展現出「想做點什麼」的態度，但在近期全國接連發生涉及聯邦執法人員的致命事件後，這樣的動作仍被認為「遠遠不夠」。

路易斯與克拉克法學院教授董英也分析，若該法規通過，勢必面臨法律挑戰，實際執行空間有限，「比較可能的結果，是成為一項政治與道德表態，而非真正可強制落實的規範。」