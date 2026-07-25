波特蘭擬法拍15處問題房產 欠款總額近150萬美元

（本報綜述）在超過一年未採取相關行動後，波特蘭市政府正計劃重新啟動對長期違規、欠費及影響社區安全的問題房產進行法拍。市府收入部門將把15處房產名單提交市議會審議，這些房產涉及47筆違規執法或擾民投訴留置權，欠款總額達1494275美元。

市府官員將於本周二向住房與許可委員會介紹這份名單。若獲得委員會通過，名單還需提交完整市議會表決，之後才能進入法拍程序。

這15處房產包括住宅和商業地產，大多涉及建築違規、環境髒亂、火災風險、非法佔用或其他長期未解決的安全問題。市府通常會先向房主發出通知、要求整改及繳納相關費用，只有在房主長期不回應或拒絕處理時，才會考慮透過法拍收回房產。

名單中欠款最高的房產位於東南Division街7101至7103號。市府報告顯示，該房產因違規和執法產生兩筆留置權，累計欠款430219美元，自2009年起便一直拖欠。

波特蘭上一次舉行此類法拍是在2025年6月。此後，市府雖持續收到有關問題房產的投訴，但法拍執法一度放緩。

《俄勒岡人報》此前調查發現，波特蘭市府收到的房產擾民投訴數量，從2013年至2025年間下降超過三分之一，而市府處理案件所需的時間中位數則接近過去的兩倍。

報道曾提到，北波特蘭聖約翰斯一處被稱為「殭屍屋」的房產，長期出現火災、非法居住者及其他危險情況，市府內部一度建議將其法拍。不過，由於房東後來同意分期繳納拖欠市府的費用，該房產已被移出法拍考慮名單。

市府官員表示，在採取法拍前，通常會盡量與房主協商，處理速度也取決於房主是否願意回應。不過，負責擾民房產檢查的市府主管麥克·利費爾德此前表示，對於情況特別嚴重、長期危害社區的房產，市府應更頻繁使用法拍手段。

即使市議會最終批准名單，這些房產也不一定會立刻被拍賣。房主仍可能透過繳清欠款、簽署還款計劃或完成整改，避免房產遭到法拍。