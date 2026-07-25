波特蘭拓荒者隊去留未定 

（本報綜述）波特蘭拓荒者隊能否長期留在波特蘭，目前仍未明朗。波特蘭市府與麥魯瑪縣本週將分別討論摩達中心（Moda Center）翻修方案及公共資金投入問題，其中市府提出的初步條件包括投入5.73億美元，換取球隊至少再留20年，但這項安排已引發爭議。

市府已向拓荒者隊提交一份20年租約草案。根據內容，公共部門擬投入5.73億美元翻修摩達中心，球隊則須承諾至少留在波特蘭20年，負責場館營運的公司還需每年支付300萬美元。

不過，體育媒體《The Athletic》引述球隊內部消息人士稱，這份首版方案「根本無法接受」，顯示雙方在金額及條件上仍有明顯分歧。

波特蘭市議員米奇·格林表示，市民有權看到談判在公開、透明的情況下進行。他批評目前草案準備倉促，也反對在球隊尚未提出明確翻修清單前，由市府先承諾巨額公共資金。

格林說，在市府預算緊張的情況下，波特蘭仍面對道路坑洞、無家可歸等多項迫切問題。如果將大量稅金投入摩達中心，市府就必須說明，哪些其他公共服務可能因此減少經費。

一些球迷則認為，拓荒者隊是波特蘭城市身分的重要一部分。球迷表示，許多人一輩子都是拓荒者球迷，若球隊離開，將令人非常難過。

自2008年起持有季票的一位球迷更形容，拓荒者隊幾乎就是波特蘭的象徵。他認為，球隊與主場能夠帶動比賽、餐飲、旅遊及周邊消費，投入翻修資金長期而言可能帶來經濟回報。

不過，也有官員認為，球迷感情不能取代財務評估。格林強調，政府不能在缺乏完整資料的情況下，向一支可能搬走的球隊開出「空白支票」。