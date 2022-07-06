波特蘭房產市場將「降溫」 潛在買家未能受惠

（本報綜述 王星編譯）隨著美聯儲的加息，創下40年來新高。房產專家預測，這將導致波特蘭一度火熱的房地產出現降溫。

曾任波特蘭州立大學住房中心主任的名譽教授米爾德納最新預測，房價仍會上漲，但其增長率會趨緩，將低於近年來的12%年增幅 。高利率已使購房熱出現「降溫」。

根據房地美數據顯示，2022年至今的三次加息，將平均30年的貸款利率從2021年12月30日的3.11%推至2022年6月16日的5.78%。高額貸款利率導致購房者知難而退，使得房地產市場得以冷卻。

米爾德納舉例說，一套50萬美元的房屋，2021年12月支付的利率為2,108.02美元，而2022年6月則為2,997.75美元，每月差額將近900美元。換一種算式來看，如果每月能承擔2,108.02美元，在2021年12月尚可購價值50萬美元房產，而到了2022年6月就只能購買價值351,596美元的房產，差額有15萬美元之多。「這將使許多潛在的買家望而卻步，被逼變為長期租房者。」米爾德納說。

米爾德納指出，利率和房價不斷上行，令許多購房者不知所措。不少人採取觀望態度，期待購房條件的好轉，但往往卻越等越失望。

米爾德納認為，波特蘭的房產存量一直是求過於供，這與波特蘭市批出建房准許證極緩慢的速度有關，但他樂見近期一些民選領導人，正試圖採取措施改變這一狀況。

與此同時，在房價高壓之下，房屋出租也出現水漲船高，成為另一個不容忽視的問題。

俄勒岡州出租房屋聯盟公共政策執行主任加西亞表示，俄勒岡州的租金管制法案對租金上行造成壓力。其中一原因是，政府限制向同一租客每年加租不能超過7%，但對新租客則沒有管制。所以當舊租客遷出時，房東猶如「放監」一樣，將房子重新粉飾一番後，再以高價出租，這樣的情況完全不利於真正需要租屋的人士。

加西亞指出，在大蕭條時，房地產市場低迷，屋主將未能賣出的房子作短期出租，如現時屋主再度採取這做法的話，他們會趁目前市場上出租單位不足時，將租金盡量提高，取得最大的受益。



