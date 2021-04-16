波特蘭房市也太瘋狂：買主為搶得手加10萬

（本報綜述）2021年的美國房市，被形容為15年來最瘋狂，搶房大戰正在全美各地陸續上演。

本地一名地產經紀也用「瘋狂」來形容波特蘭市目前的房市，幾乎所有房子都是以高出賣家所要求的價位賣出，而且是極速地賣出，沒有準備的買家似乎難以 搶到「心頭好」。

該名經紀表示，每間出售的房子，一掛牌就最少有15名賣家，而不少都是準備好所有財務文件，一看到心儀的房子就立即能「快人一步」的遞上文件， 期待被賣家挑中。

眾所周知，美國買房有點像投標，屋主（賣方經紀）給出一個掛牌價，比如說40萬美元，買家根據房子情況出價，最後把自己願意出的價格寫下遞上offer。 最後屋主在所有的offer中挑出1位，成為房子新主人。

地產經紀指出，在Sellwood 區，隨便就有出售的房子是要加10萬或以上成交的。

居住在Sellwood 區的Eric ，因妻子在外州找到一份工作，所以要搬家並將房子出售，結果他的房子的成交價較自己要求的多出9萬元。 他說買家都在offer上加碼，並且全部都是用現金的，買家還給Eric免費租回房屋60天和不會要求Eric 為房子做些甚麼修補的功夫。

這完全是一個由賣家主導的市場，儘管數以百萬計的人被解僱或暫時休假，但這並沒有阻止民眾的購房熱。

根據網上售房平台Zillow，波特蘭市目前的平均屋價是511,000元，較去年高出了10.6%。

地產經紀莫頓建議買家們要將自己對房子的要求調低，並且不要以為所預算的一定能買到房子，最好在找房之前諮詢經紀。

在疫情的橫行肆虐之下，2020年的美國房地產市場竟然成為了破紀錄的一年。 根據Zillow的數據，2020年共售出564萬套住房，比2019年增長5.6%。 根據經濟學家和市場觀察人士的說法，房屋價值正以一代人以來最快的速度增長。

專家指出，當前火熱的房地產是由強烈的需求和創紀錄低點的貸款利率所推動的，而這兩個因素都是由冠狀病毒大流行所驅動。

疫情導致房價以兩位數的速度快速上漲。 隨著房價逐月攀升，這顯示了美國房地產市場面對持續的經濟衰退的韌性。 儘管經濟前景不明朗，疫情加劇，購房者仍繼續迅速搶購房屋。 到目前為止，房地產行業對美國的經濟复甦起到了很大的支撐作用，更已成為經濟的支柱。

一年前，瘋搶的是衛生紙；一年後的今天，瘋搶的竟是房子。 最重要的是地產界表示，目前房市的火熱程度，預計今年還會繼續火熱下去。 要在現時買房，必須要快！ 準！ 狠！ 才能購得他們的夢想之家。