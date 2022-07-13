波特蘭房地產市場已降溫？專家這樣說．．．．

（本報綜述）波特蘭的房地產市場正顯示出輕微降溫的跡象。 即使是降溫，但本地一位房地產公司負責人科爾曼表示，目前波特蘭仍然是一個賣方市場，出售的房屋仍是迅速被搶購一空。

科爾曼說：波特蘭的房地產市場在過去幾年均在燃燒，之前是“白熱化”階段，現時是“熾熱”階段，這這意味著它仍有競爭力和快節奏，但只是沒有早前的快和熱。

區域樓盤名單服務機構（RMLS）在2022年6月的報告稱，本地的樓盤上市數量比5月增長了11.5%，但等待成交的個案下降了17.9%，成交個案也下降了0.8%。

科爾曼說，這些數字表明買家們比一個月前顯得更猶豫。 他認為人們對利率上升的消息感到恐慌，但他說，如果真的想買房，買家們仍然應該與房地產經紀或貸款公司了解實況。

科爾曼又說：“人們要記住的一件事，利率確實升了，但如你現在可以負擔得起每月的供款，將來你有可能會獲得更好貸款條件”。

最新RMLS報告中最顯著的變化之一是房屋在市場上待售的時間。 在6月待售房屋的庫存增加至1.4個月。 這是自 2020年6月以來的最高水平。在2021年的大部分時間裡，庫存均不足一個月。

考慮到這一點，科爾曼說，儘管利率上升，現在可能仍是買房的好時機，因為買家不會像在2020年末和2021年年中那樣與數十人競爭一間房屋。

科爾曼說，大多數專家認為有三個月的庫存才算是正常。根據6月份的數據，這仍是個賣方市場。他更指出，一定有不少買家被「嚇走」後才會出現庫存量回覆正常的局面，因此認為在這期間，不會對房價有太大的影響。

6月，波特蘭都會區的平均房屋銷售價格為633,300元，而5月是649,600元。在4月RMLS市場報告中，都會區的平均房價已首度次超出600,000元。

當美聯儲在6月份將利率提高0.75%時，專家們希望這一變化會壓低房價。

科爾曼認為，單看5月和6月之間出現的價格下跌，就確定房價開始下跌似乎仍是言之過早。