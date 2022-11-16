波特蘭房地產市場出現下降趨勢

（本報綜述 王星編譯）據《波特蘭商業雜誌》最近的一份分析，在波特蘭購房者需要六位數的收入才能買得起房子。許多地區的房價甚至更高。

在過去的5年里，波特蘭市房地產市場發生了很大變化，波特蘭人需要有一大筆收入才能住得起。住進各區最少需要有的收入如下：比弗頓135,896美元，波特蘭西北區212,041美元，波特蘭東南區107,931美元，波特蘭西南區167,203美元，價格較高的仍然是奧斯威戈湖，那裡的中等收入水平為237,959美元。

購房者現在都在觀望，直到抵押貸款利率穩定下來，目前30年期固定利率超過7%。根據房地美的數據，這是自2002年利率上升以來的新高。

可以看到波特蘭房地產銷售在下降，10月份的房屋成交量同比下降了38%。儘管從外州來的買家仍然進入，但並沒有立即採取購房的決定。因此，在市場上出現了更多庫存。

如果租金上漲10%或以上，波特蘭租房者可以2023年申請搬遷援助。這一分析吸引了網民的關注。教師蘇德斯在臉書上留言：「我作為一名教師，我必須面對這樣一個現實，我可能永遠無法以我的收入擁有自己的房子。」

有關方面人士預計，到今年年底，房價將繼續下跌或暫止。