波特蘭成立車輛和零售盜竊專案組

（本報綜述）本市的偷車和零售店盜竊案不斷增加，市民都代表不滿，怪罪於政府的愛理不理。波特蘭市政府終於有回應。麥魯瑪縣檢察官辦公室周一宣布，成立兩個特別行動組：一個專注於有組織的零售盜竊，另一個專注於汽車盜竊，藉此來打擊罪犯，追究更多罪犯的責任。

自疫情以來，我們都聽到很多商店因為盜竊案猖狂，被逼關門。至於偷車案，從2019年到2022年，已增加了68%。

這兩個特別行動組，有5名工作人員，市政府撥款37萬元資助兩名調查員和一名法律助理，而麥魯瑪縣政府則出資41.8元聘用兩名地方檢察官。

如這筆預算能在6月的預算案中通過，行動組的招聘流程就可立即展開，並有望在今夏正式開始運作。

這兩個行動組將與格利森警局、俄勒岡州警察局、波特蘭警察局和麥魯瑪縣警長辦公室等多個機構合作，以改進他們的調查並建立有力的案件。

波特蘭警察局長洛弗爾表示，在最近一次的打擊罪案行動中，警方找回13輛被盜車輛，逮捕了19人，可算是非常成功。他說，警方希望能定期進行類似的打擊偷車和犯罪行動，但這需要更多警員和加班才能執行這些行動。有了行動組的協助，更會是於虎添翼。

麥魯瑪縣地方檢察官施密特表示，擁有這些團隊的關鍵是幫助抓住那些屢犯的人並追究他們的責任。他說，必需要優先處理那些多次犯罪的疑犯，確保他們會被起訴或為他們指派辯護律師。

在一個臉書頁偷車群組的群主對這消息表示歡迎，她說未來他們可將失車的消息傳給這行動組，讓他們能及早破案。有店家也認為這行動組應該對店舖盜竊有幫助。