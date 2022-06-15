波特蘭憲章委員會通過憲章修正案 11月由市民投票中決定是否採納新政府架構

（本報綜述）波特蘭憲章委員會在周二投票贊成在11月的選舉中有選民投票決定是否對政府形式進行改革。如果在11月的公投中獲通過，目前的政府架構將改為『市長－議會』形式：這包括建立一個由12人組成的市議會，專注於制定政策和批核預算，其中市長負責執行法例，及由一名專業的市政人員管理市政府的服務。

波特蘭市目前的政府架構一直被批評為一個不能作為的政府，四位議員加市長，各自負責一個或多個部門的監管工作，以致在出現急需解決問題時，議員和市長各自在忙著自己管理的部門，難抽出時間來討論解決的方案。很多市民已要求政府改革。市政府在2020年12月成立了波特蘭憲章委員會，並委任當中的12名成員，經過多月來向公眾諮詢和研究後，波特蘭憲章委員會終於為市政府定出一個全新架構，確保市政府能暢順地運作，真正能為市民服務。

憲章委員Becca Uherbelau 在周二投票後表示：“選民將在今年11月有一個激動人心的機會，改變波特蘭市政府的形式，在新的政府架構下，更好地服務市民。這項提案是我們一致認為是對波特蘭人要求改變的統一回應。”

在周二的會議上，20名憲章委員中有17 名投票贊成憲章修正案。

如在11月的選舉中獲投票通過，重大變化如下：

－允許選民按照自己的喜好，對候選人進行排名

－增設四個新的地理區域，每個區域選出三名代表

－市議會擴大至12名成員

－在專業市政人員的協助下，市長負責監督市政府的日常運作

－市議將專注於制定政策，而不再做管理各部門的工作

憲章委員Melanie Billings-Yun說： “波特蘭憲章修正後的轉變，將令政府對波特蘭人的需求更加敏感，波特蘭目前所面對的挑戰，是需要由一個專注制定政策，而不是一個被日常管理職務所拖累的政府來解決的。”

波特蘭市是全美主要城市中，唯一一個仍保持委員會形式運作的政府。