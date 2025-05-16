波特蘭慈濟舉辦三節合一慶祝活動

今(2025)年五月十一日，是佛誕節、母親節、慈濟日，三節合一日。波特蘭慈濟志工，為感念佛恩、親恩及眾生恩，舉辦了兩場慶祝活動 。

為方便波特蘭東區大德們參與，第一場於五月十日下午，在華盛頓州慈濟大愛莊園舉行。由法師引領大眾浴佛 ，典禮莊嚴隆重。典禮後，志工及會眾，向法師、尊親、或自己多年的賢內助，奉茶感恩。其後，溫馨的座談，伴著甜糕和茶香，從銀幕上看到那些 付出無所求的事蹟後，大家互祝平安，並祝天下無災難。

第二場活動於五月十一日下午，在西區比佛頓慈濟人文學校舉辦。邀請各方大德，學生與家長一同參與。

此次活動 ，由兩位年輕的慈濟少年團成員，全場擔任司儀，穩重，大方又順暢 ，真是未來之星！浴佛儀式，由身著西裝和旗袍的志工引導來賓，家長陪伴的孩子們，依次虔誠地，向慈悲的宇宙大覺者——佛陀，恭敬浴佛，雙手沾香湯、接華香、祝福吉祥。典禮中，全體參與者手捧心燈，齊唱『祈禱』，祝願人心净化、社會祥和、天下無災難。浴佛後，慈濟志工用手語「母親的手」，演繹偉大難報的母親恩 。

接下來人文學校學生們，下課後，按班次，手捧茶盤，向自己父母，單膝跪，奉上貢茶及點心。那景象多麼感人！受訪的家長們表示，孩子到慈濟人文學校，有機會從小體驗良好的中華人文，除了學中文，也更懂事了。一位參與家長分享道：「看到孩子雙手捧盤，真的很感動。他們也學會對母親說一聲『感恩』，這比任何禮物都珍貴。」

慈濟人文學校，長年致力於人文教育的推廣，透過節日活動、靜思語教學，與生活實踐，引導學生學習品德與關懷。本次浴佛和奉茶活動，正是延續慈濟教育「淨化人心」的理念，讓孩子在日常中，培養更多慈悲心與感恩心。慈濟人文學校表示，將持續舉辦各類人文活動，傳遞尊重和愛，讓善的種子，在孩子心中生根發芽！

整場活動，在祝願氣氛持續中，圓滿落幕。

(文: 夏成銘 吳堅次 照片:趙敏茹)