波特蘭慈濟人文學校2024學年感恩有您結業式

(社團來稿)波特蘭慈濟人文學校5月19日舉行結業式，今年畢業班有六名畢業生李唯安、何昕穎、吳欣娜、黃巧甯、曾湧閎、廖翊森，刷新創校以來最高紀錄。2024年全美「第二屆慈濟盃靜思語書寫比賽」本校三位得獎者在典禮上接受表揚，結業式最後有全家同樂的親子趣味競賽、班際拔河比賽做為結尾，意猶未盡的小朋友依依不捨，相約九月開學見。

結業式首先以「感恩有您」主題開場，各班班代獻花感謝全體老師，黃靜妍校長獻花感謝行政人員以及所有班代。校長除了頒發獎狀給三名盡心盡力的小助教李太和、林洸樂、毛學雍，還特別表揚風雨無阻貼心陪伴老師前來上課的老師家人。

黃靜妍校長對畢業生致詞時說：一路上看著同學們長大，對你們有十足的信心與放心。希望畢業生能謹記校訓，做一個誠正信實的人，對周遭的人友善慈悲，並能貢獻本身的語言才能，幫助他人、造福社區。九冊班同學代表全體學弟妹向畢業生獻花，畢業生致感謝詞時，由衷感激十多年來的歷任老師的教導，以及每週日陪伴到學校上課的父母。

本學年除了四十二位勤學獎得獎學生以外，學校也頒獎給代表本校參加今年全美慈濟盃靜思語書寫比賽的得獎者，包括：林采婕（硬筆四至六年級，佳作）、黃覺慧（硬筆七年級及以上，佳作）、何宜貞（毛筆書法成人組，佳作）。

各班家長代表在結業式上為黃靜妍校長準備了場面溫馨的意外驚喜，感恩校長長期為學校辛苦默默付出，讓小朋友在安全、舒適、快樂的環境持續學習。

注音班的手指謠以及扯鈴隊的精彩表演都獲得熱烈掌聲。趣味競賽考驗夫妻組和親子組的默契，笑聲不斷。筷子比賽則考驗眼明手快的反應能力。運球遊戲除了要有速度，還要克服掉球等突發狀況的考驗，緊張刺激。最後的班際拔河比賽把活動氣氛帶到最高點，加油歡呼聲此起彼落，熱鬧萬分，所有參賽者也都拿到優格冰棒作為鼓勵，大人小孩開心極了！

波特蘭慈濟人文學校開設注音班至十年級，招收五足歲以上到十八歲學生，提供全中文教學環境，教授正體中文，文化才藝，與靜思語。上課地點在德國學校，地址3900 SW Murray Boulevard, Beaverton。(攝影：蔣巨濤，李伯棟；記錄：梁維宏)