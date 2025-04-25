波特蘭慈濟人文學校舉辦華語歌曲教唱成果展示會

(社團來稿)今年的4月20日是復活節，由僑委會贊助的2025年度「華語歌曲教唱成果展示會暨歌唱比賽」在波特蘭慈濟人文學校熱鬧登場！此次活動在德國國際學校(GIS)舉行，當天現場約有170人次參會。

此次比賽有11位學生參賽。首先由三冊班劉子瑜演唱《聽我說謝謝你》揭開序幕，穩健的台風與手語動作感動全場。接著同學們輪番登台演出，二冊班龍楀秧演唱《數星星》、注音班曹宇晟演唱《蘑菇濃湯》、一冊班雙胞胎姊妹陳宛祺和陳宛琳合唱《聽我說謝謝你》、四冊班龍楀喬演唱《幸福的孩子愛唱歌》、二冊班曹妤安演唱《你笑起來真好看》、四冊班趙世筠與注音班趙世幃姊弟合唱《聽我說謝謝你》、七冊班龍祐頡以台語演唱《志明與春嬌》驚豔全場，壓軸由七冊班劉千瑀演唱王心凌的《愛你》，邊唱邊跳，自信十足！

接續登場的是班級教唱成果發表，四個班級依序演出。五冊班合唱《手牽手》，邊唱邊比手語，五冊班老師蔡旻樺也在台下跟著學生熟練地比手語，畫面溫馨感人。注音班演唱兒歌《大象》，注音班老師賴筱雯在台下帶領小朋友做手勢動作，超級可愛。四冊班演唱《健康操》，同學們活力演出，肢體動作逗趣活潑。高階班合唱《風箏》，這群大哥哥、大姊姊勇敢站上台唱歌，把一首將近六分鐘長的歌曲完美唱出自信與希望。

本次歌唱比賽共選出第一名劉千瑀、第二名龍楀喬、第三名劉子瑜，以及最佳人氣獎曹宇晟、最佳台風獎龍祐頡。為表彰他們的傑出表現與努力成果，得獎學生分別獲頒獎狀、禮物卡及精美獎品，現場掌聲與歡呼聲不絕於耳，氣氛熱烈。

此外，本校學生也積極參與2025年全美中文歌唱比賽並進入決賽，所有參賽學生也都榮獲校長頒予獎狀肯定。