波特蘭慈濟人文學校舉辦結業式

文：吳微 攝影：將巨濤

上週日(五月十五日)，波特蘭慈濟人文學校在Conestoga中學，舉辦了畢業典禮和結業式。這是自疫情來第一次實體活動，共計二百餘人參加。能夠面對面的慶祝這個重要的里程碑，學生、家長和老師們都很興奮。波特蘭慈濟負責人梁碧鑾也特地送上了祝福，肯定和鼓勵師生們繼續努力。

校長吳微致辭中說道：兩年來該校堅持品質優秀的線上教學，沒有中斷任何一個班級。老師們不僅迅速掌握遠距教學的軟體，還利用週末和晚上參加全美，以及台灣僑委會舉辦的各種線上研習營，提高教學能力以適應變化的需求。

兩年來，學校還因時制宜的開發很多新活動，比如線上的環保創意秀，每個班級錄製影片分享各自環保勞作和創意。春節慶祝更是開創先河，多個“虛擬攤位“同時進行。還舉辦了『春田盃』學藝競賽，以及家長讀書會，學習和分享育兒經驗以及青少年心理問題的應對。

今年有三位畢業生，他們從4、5歲就進入幼幼班開始學習中文，在場很多老師和志工看著他們長大。如畢業感言中說，每個週日來到人文學校已經成為生活的日常，沒想到今天竟是最後一天。真是令人感慨萬千。

高年級學生在老師的指導下，將自己的作文投稿《世界日報》，短短3個月來，共計18篇作文刊登。學校出版了第一期校刊《菩提葉》，記錄這些精彩文章以及校內競賽的優秀作品。

波特蘭慈濟人文學校新學年招收5歲以上新生，從注音班、一年級到十年級。上課時間是週日下午1點到4點，地點在Conestoga中學，靠近大華超市。

學校也招募低年級的新老師，歡迎有志之士，一起加入教育英才，傳承文化的行列。

學校網址：https://tzuchi.us/academy/portland