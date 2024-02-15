波特蘭慈濟人文學校歡慶2024龍年春節

(社團來稿)2月11日是大年初二回娘家的日子，波特蘭慈濟人文學校在比弗頓市的German International School舉辦龍年春節慶祝活動，歡迎全校師生家長一起回到這個溫暖的大家庭。慈濟人文學校請志工楊富吉以今年歲末祝福的主題『弘法利生信願行，蔬食共善護大地』寫成春聯來佈置禮堂，鼓勵所有志工堅持願力持續幫助社區，祈願更多人響應蔬食愛護地球之母。

慶祝活動在下午一點開始，由副校長吳微與八冊班老師張逸昀帶領學生舉著親手製作的舞龍進場拉開序幕，展現人文學校長年推動的環保理念，令現場觀眾讚歎不已，掌聲連連。接著是大人小孩向來最期待的亮點 – 領取福慧紅包與結緣品。校長黃靜妍致詞時說：每年的福慧紅包，是慈濟證嚴師父對海外學子最深切的祝福。除了遠從台灣寄送，抵達後還需要本地志工一點一線細心黏合才能做好。每一份福慧紅包，都是一份愛的祝福。希望在新的一年裡，每個孩子都能更加健康，保持龍馬精神，學習更上一層樓。同時也祝福人文學校大家庭的所有家人親友龍年行大運， 好運連連、福氣滿滿。

八冊班師生自製舞龍道具慶祝龍年春節，環保又兼具創意

注音班小朋友在賴筱雯老師的帶領之下為大家表演舞獅舞蹈，可愛又喜氣。扯鈴隊的小朋友由關嵐教練指導為大家展示半年來的練習成果，獲得滿堂喝彩。慈濟人文學校這學年碰巧有三位姓龍的學生 – 五冊班的龍祐頡，三冊班的龍楀喬，和一冊班的龍楀秧，龍家三兄妹上台為大家表演龍年吉祥話數來寶，聽了龍家的祝福之後，人人都覺得今年好運肯定是一條龍。

二冊班林冠佑小朋友仔細聆聽春聯拓印的做法

這次春節活動以分站遊戲的方式進行，項目包括竹竿舞、跳格子、春聯對對碰、剪紙燈籠、創意春聯拓印、伸縮小龍、應景食物、吉祥話大挑戰、龍年小圓章，外加兩個由高年級學生主導的特別站：九冊班新年習俗展示與問答與十冊班書法春聯現寫挑戰。總共有十一個分站，每站算一點。每位學生拿到一張集點卡，由家長帶領自己的孩子闖關玩遊戲收集點數。只要完成七個分站遊戲，即可兌換一個精美福袋；如果完成九個分站，還可以再抽一個驚喜禮物。

大人小孩開心享用學校特地準備的應景發糕和素春捲

慈濟人文學校還準備了應景的傳統發糕、素春捲、水果和茶水，提供大家取用。當天全校師生家長與志工，參加人數將近200人，慶祝活動在下午三點鐘圓滿結束，大人小孩都覺得這次的活動溫馨熱鬧，充滿濃厚的過年氣氛，分站遊戲也設計得活潑有趣，有吃有玩還有禮物拿。散場前小朋友還獲贈一顆龍年氣球帶回家，大家滿心歡喜期待龍年更美好的每一天。（紀錄：黃靜妍 攝影：蔣巨濤、李伯棟）

親師合作一起為孩子們準備春聯對對碰遊戲站