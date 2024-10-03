波特蘭慈少高中團慈善藝術音樂會: 為災民獻愛心

(本報綜述)2024年9月28日，波特蘭慈少高中團在Beaverton市圖書館舉辦了第三屆慈善藝術音樂會，旨在幫助遭受俄勒岡州南部「Bootleg火災」的災民，並籌集資金用於中、長期的災後重建工作。這場名為「Love and Care for All」（愛與關懷）的活動，吸引了許多社區成員前來參與。

慈少高中團是由慈濟基金會所組織的高中生志工團隊。慈濟是一個非營利組織，致力於幫助有需要的人，並在全球各地開展各類慈善活動。波特蘭的慈少高中團自2022年起，通過舉辦音樂會及藝術品義賣，積極參與救災工作，幫助災民重建家園。

音樂會在一場溫馨的手語表演中拉開帷幕，學生們以手語傳達愛與關懷的主題。隨後，觀眾們欣賞到了包括鼓、琴等多種樂器合奏的精彩演出。其中，Lisa和她的弟弟Evan伴隨著歌曲「Kung Fu Fighting」（功夫格鬥）帶來的空手道表演，更是將氣氛推向高潮。

音樂會結束後，緊接著進行了由當地學生藝術家創作的藝術品拍賣會。這些作品深受現場觀眾的喜愛，並得到了廣泛的支持與鼓勵。學生藝術家們的熱情創作，讓拍賣會變得格外有意義。

從籌備到當天活動，慈濟志工和家長們全力支持，還有年幼的孩子們也主動幫忙佈置現場，場面十分溫馨感人。慈少高中團在此次活動中展現了出色的領導和組織能力，凝聚了社區的力量，團隊合作匯集了當地小小音樂家和藝術家的努力，為社區奉獻愛心。

這場藝術音樂會不僅展示了學生們的才華，為當地災民帶來了希望和關懷，還體現了他們的社會責任感。